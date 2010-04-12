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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5397539853995400>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:13

Re: Валютный рынок в контексте

Добавлено: Пн 09 июл, 2018 14:31
Якщо поглянути графiк середньозважений курс МБ за три тижнi , та подивитись iнтервал коливань по вершинах ,та низинах,то цикл по протяжностI мiж хвилями йде тижневим,тобто можемо уявити,що завтра -пiслязавтра повинна бути змiна руху на зростання безготiвкового доляра,
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:23

  Libo написав:
  tea написав:Слава Україні!!! І Слава Хорватії!!!

https://i1.wp.com/i105.fastpic.ru/big/2 ... d03b3a.jpg


Сегодня звонил наш укропский друг с отдыха в Хорватии, говорит, сейчас там самый актуальный лозунг на пляже и в баре это Слава Україні! Говорит, хожу там как герой.
Хорваты наши настоящие братья. Пожелаем им успеха!


Вікіпедія.
Нинішні хорвати Хорватії це «червоні хорвати». Одне зі східнослов'янських племен яке проживало в східній Галичині (західна територія України) називалося «білі хорвати», а племена котрі проживають в Моравії та Словаччині — «чорні хорвати».
Згідно нещодавніх досліджень доктора філософії Михайла Сиротяка (відомого в вузькому колі істориків під назвою "Сверлики") центром зародження кольорового поділу Хорватів було м.Турка що на Львівщині.
Gogia
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:36

Re: Валютный рынок в контексте

...ну то що, всі, хто ще має всімпотрібну™ і хоче обміняти на нікомунепотрібного™ - чекає 20-х чисел, чи тупо закінчення свого депо?(бо якраз, після 20-х, закінчуються у тих "провидців", які скинули непотріб в січні майже на піку)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:37

[quote="4404903:Alex2006"] Это один из моих индикаторов оценки загона.

Аналогично,только индикатор - 2006
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:42

  сірий написав:Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины :D

Пока что это утверждение вызывает сомнения. Днепр 20/30
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:22

  kharkov_val написав:
  сірий написав:Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины :D

с чего это вдруг? доллара мало, клиенты сдавать не хотят, думаю новое дно по надтичке в Ха это 2620 на отдачу пробить будет трудно и если пробьем то локально на пару часов - день, не дольше. Я так думаю .

Ещё не вечер :wink:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:41

  сірий написав:Ещё не вечер

Пан сiрий ,коли у Вас закiнчу€ться гривневий депозит ? У Сомика ,наприклад ,як вiн писав у серпнI ,та були в нього думки ,що курс доляра для вiдкупу може бути 27.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:57

Остатки средств на корсчетах банков увеличились. Они выросли на 36,24% до 54,3 миллиардов гривен.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:06

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо :) ).
Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны. :)
Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а.
Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.

Если курс станет 40, тогда уже будет не до форумов. "Запас жира" - это не сбережения, это запас падения уровня жизни, при котором человек еще не решает перейти к крайностям в борьбе за выживание. При бензине по 40 будет совсем другая история, и, главное, на 40 курс уже тогда не остановится. В той ситуации уже не важно, в чем ваши сбережения - в падающей гривне, или в баксе, если вы не сможете их защитить.

Вы знаете, нечто похожее я писал в начале 2015. Но ситуация с того времени изменилась - зарплаты у людей выросли по сравнению с февр. 2015 почти в 2,5 раза. Выросли, конечно и цены, но, кроме ЖКХ, не так сильно. Так что сегодня курс 40 совсем не то, что было бы в начале 2015. Будет, конечно, больно, но не так страшно, как Вы расписали.
Хотя лично я думаю, что до 40 не дойдём.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:07

  Перес де Куэльяр написав:
  сірий написав:Ещё не вечер

Пан сiрий ,коли у Вас закiнчу€ться гривневий депозит ? У Сомика ,наприклад ,як вiн писав у серпнI ,та були в нього думки ,що курс доляра для вiдкупу може бути 27.

*Відправлено з Чату

ВАС утомил мой медвежий тон :D
Кстати утренний фальшстарт на нале, за последние 20 минут, просел на 2 копеечки. Удачной рыбалки господа :D
сірий
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