Starikan написав: Почему месяц? Вот, например, с 22.06 до 29.06 (наверное, усредненные данные) https://www.metaltorg.ru/worldprice/table.php Или вы хотите ловить максимум, как в феврале с валютой? Если цены действительно сильно упадут - об этом будут кричать из каждого утюга (интера) бойки и рабиновичи.
По этой ссылке видим текущие значения, динамику там не посмотришь. Максимум, как и минимум меня не интересуют - металлом не торгую. Нужна именно динамика. По цветным металлам нет проблем - куча сайтов с графиками. Руда и чёрные металлы - товары не биржевые, и таких графиков найти не могу.
Думаю, и не найдете без регистрации и платы за доступ.
Та нI , як ми бачимо останнього мiсяця курс трохи зрiс , та все меньше ста€ повiдомлень про можливе змiцнення гривнI в майбутньому,наприклад до рiвня 26 ,та аргументiв для цього руху теж мало , хоча сам я вже на це не сподiваюсь.