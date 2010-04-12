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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5397539853995400

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:22

  tea написав: З вересня почнеться передвиборча кампанія.Почнуться популістські лозунги.

Да эти лозунги ничего не значат. Вы же смотрите футбол по Интеру - что там обещают таруты-бойки и прочие ляЖки в перерыве? Всё это пустой треп, никто печатать деньги не будет, все всё понимают.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:29

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Почему месяц? Вот, например, с 22.06 до 29.06 (наверное, усредненные данные)
https://www.metaltorg.ru/worldprice/table.php
Или вы хотите ловить максимум, как в феврале с валютой? :mrgreen:
Если цены действительно сильно упадут - об этом будут кричать из каждого утюга (интера) бойки и рабиновичи.
По этой ссылке видим текущие значения, динамику там не посмотришь. Максимум, как и минимум меня не интересуют - металлом не торгую. :)
Нужна именно динамика. По цветным металлам нет проблем - куча сайтов с графиками. Руда и чёрные металлы - товары не биржевые, и таких графиков найти не могу.

Думаю, и не найдете без регистрации и платы за доступ.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:32

  сірий написав:ВАС утомил мой медвежий тон

Та нI , як ми бачимо останнього мiсяця курс трохи зрiс , та все меньше ста€ повiдомлень про можливе змiцнення гривнI в майбутньому,наприклад до рiвня 26 ,та аргументiв для цього руху теж мало , хоча сам я вже на це не сподiваюсь.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:07

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Почему месяц? Вот, например, с 22.06 до 29.06 (наверное, усредненные данные)
https://www.metaltorg.ru/worldprice/table.php
Или вы хотите ловить максимум, как в феврале с валютой? :mrgreen:
Если цены действительно сильно упадут - об этом будут кричать из каждого утюга (интера) бойки и рабиновичи.
По этой ссылке видим текущие значения, динамику там не посмотришь. Максимум, как и минимум меня не интересуют - металлом не торгую. :)
Нужна именно динамика. По цветным металлам нет проблем - куча сайтов с графиками. Руда и чёрные металлы - товары не биржевые, и таких графиков найти не могу.

Думаю, и не найдете без регистрации и платы за доступ.

Что значит не найдете, что значит не биржевые товары..

Вот, американские котировки: Руда, Прокат
Есть еще лондонская биржа, европейские и китайские.
10 минут в гугле и всё найдется. Абсолютные значения цен и номенклатура позиций отличаются, иногда очень существенно, но:

что руда, что сталь находятся в восходящем тренде, а изменить это может только наступление полномасштабного мирового экономического кризиса
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:07

Re: Валютный рынок в контексте

2622/2628
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:43

  kharkov_val написав:2622/2628

Дивлюсь вже пiв години , то 2коп. вiд себе дода€те ,бо свiтить 20/28.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:27

Коэффициент на победу хорватов в обоих матчах будет около 4-х.
Таким образом, чтобы выиграть миллион надо сегодня ставить чуть больше 60-ти тыщ и выиграть под 250 тыщ, и на финал ставить всю эту сумму, чтобы в итоге получить лимон.
8) 8) 8)
Libo
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  #<1 ... 5397539853995400
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