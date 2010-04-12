Да эти лозунги ничего не значат. Вы же смотрите футбол по Интеру - что там обещают таруты-бойки и прочие ляЖки в перерыве? Всё это пустой треп, никто печатать деньги не будет, все всё понимают.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:22
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:29
Думаю, и не найдете без регистрации и платы за доступ.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:32
Та нI , як ми бачимо останнього мiсяця курс трохи зрiс , та все меньше ста€ повiдомлень про можливе змiцнення гривнI в майбутньому,наприклад до рiвня 26 ,та аргументiв для цього руху теж мало , хоча сам я вже на це не сподiваюсь.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:07
Что значит не найдете, что значит не биржевые товары..
Вот, американские котировки:
Есть еще лондонская биржа, европейские и китайские.
10 минут в гугле и всё найдется. Абсолютные значения цен и номенклатура позиций отличаются, иногда очень существенно, но:
что руда, что сталь находятся в восходящем тренде, а изменить это может только наступление полномасштабного мирового экономического кризиса
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:07
Re: Валютный рынок в контексте
2622/2628
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:43
Дивлюсь вже пiв години , то 2коп. вiд себе дода€те ,бо свiтить 20/28.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:27
Коэффициент на победу хорватов в обоих матчах будет около 4-х.
Таким образом, чтобы выиграть миллион надо сегодня ставить чуть больше 60-ти тыщ и выиграть под 250 тыщ, и на финал ставить всю эту сумму, чтобы в итоге получить лимон.
Зараз переглядають цей форум: Vitaka, vovodabravis і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|