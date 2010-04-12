В 2019 году денежные переводы заробитчан составят более 12 миллиардов — НБУ
В этом году переводы заробитчан в Украину достигнут 11,6 миллиарда долларов, в 2019 году — 12,2 миллиарда долларов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.https://minfin.com.ua/2018/07/12/34293565/
От себя: какие там нерезы с покупкой ОВДП Каой там экспорт стали и зерна в сравнении с этим!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 15:13, всього редагувалось 3 разів.
НБУ обновил макроэкономический прогноз до 2020 года
Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 3,4%, но ожидает ухудшения ситуации в 2019 году.
Об этом говорится в обновленных макроэкономических прогнозах НБУ до 2020-го.
В 2019 году экономика, по мнению НБУ, вырастет на 2,5%, а не на ожидавшиеся ранее 2,9%.
Но вот прогноз на 2020 год оставлен неизменным - 2,9%.
Инфляция в текущем году опустится до 8,9% (прогноз неизменный) после инфляции минувшего года в 13,7%. Прогноз на 2019 и 2020 годы также остался неизменным - 5,8% и 5% соответственно.
Базовая инфляция будет "лучше": в 2018-м - 7,1% (7,7%), в 2019-м - 4,6% (4,8%), в 2020-м - 3,6% (3,3%).
Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса улучшится с $2,4 млрд в минувшем году до $2 млрд в этом (ранее ожидалось $2,4 млрд).
В 2019-м сальдо ухудшится до минус $2,6 млрд, но могло бы быть еще хуже (-$3,2 млрд). В 2020 году негативное сальдо составит $3,6 млрд (ранее ожидалось - $3,9 млрд).
Эти улучшения в НБУ объясняют увеличением денежных переводов от трудовых мигрантов.
Общее сальдо платежного баланса в текущем году останется позитивным: $2 млрд (ранее ожидалось $2,6 млрд) после $2,6 млрд в 2017-м. В 2019-2020 годы сальдо станет отрицательным из-за больших выплат по госдолгу: в 2019 году дефицит платежного баланса составит $0,3 млрд (ожидался дефицит $0,8 млрд), а в 2020-м - минус $0,1 млрд (ожидалось нулевое сальдо).
Изменен прогноз международных резервов НБУ, поскольку эмиссия еврооблигаций может быть на $1 млрд меньше.
Номинальный ВПП, который в 2017 году составил 2,983 трлн грн, в этом году вырастет до 3,460 трлн грн (ранее ожидалось 3,451 трлн грн), а в 2019-м - до 3,845 трлн грн (3,842 трлн грн). В 2020 году номинальный ВВП превысит 4 трлн грн - составит 4,188 трлн грн (4,186 трлн грн).
НО Этот прогноз только при условии получения 2 млрд. от МВФ,ЕС и ВБ И размещение еврооблигаций на 1,5 млрд дол
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Согласны с этим утверждеием: "Скажи, кому ты экспортируешь товары, и я скажу твой курс валюты Перефразируя известную пословицу, мы можем охарактеризовать принцип реального изменения стоимости национальной валюты. Существует такое понятие, как РЭОК – реальный эффективный обменный курс. Это курс, который рассчитывается на основе сопоставления темпов инфляции национальной валюты и валют тех стран, с которыми ведется наиболее активная торговля. Когда внутри страны происходит более быстрая инфляция, РЕОК растет, что свидетельствует о снижении ценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Проще говоря, торгуя с более сильными экономиками, мы делаем себя уязвимыми и рискуем ослабить свою валюту." ttps://finstat.info/2014/12/kak-formiru ... raine.html
Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов
С 13 июля Нацбанк повысил размер своей учетной ставки с 17% до 17,5% годовых, заявил председатель Нацбанка Яков Смолий.
«Снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран. Более жесткая монетарная политика может нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году», — объяснил он решение.
Смолий напомнил о замедление инфляции с 11,7% до 9,9% в годовом измерении, и подчеркнул, что Нацбанк сохранил свой инфляционный прогноз на уровне 8,9%
«Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии. Ведь в конце года ожидается существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг», — сказал руководитель НБУ.
Он рассчитывает, что такое подорожание может компенсироваться другими факторами, а именно:
Ростом в Украине внутреннего спроса на товары и услуги. В том числе за счет роста зарплат и заграничных переводов от трудовых мигрантов. Спадом интереса иностранных инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран. А также отсрочкой в получении финансирования по программе сотрудничества с МВФ. Инфляционными ожиданиями, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.
«Именно на компенсацию воздействия этих факторов направлено сегодняшнее решение правления повысить учетную ставку», — заверил Яков Смолий. Он считает, что в такой ситуации нужно ужесточать монетарную политику.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.