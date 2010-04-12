Додано: Чет 12 лип, 2018 15:39

Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов



С 13 июля Нацбанк повысил размер своей учетной ставки с 17% до 17,5% годовых, заявил председатель Нацбанка Яков Смолий.



«Снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран. Более жесткая монетарная политика может нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году», — объяснил он решение.



Смолий напомнил о замедление инфляции с 11,7% до 9,9% в годовом измерении, и подчеркнул, что Нацбанк сохранил свой инфляционный прогноз на уровне 8,9%



«Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии. Ведь в конце года ожидается существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг», — сказал руководитель НБУ.



Он рассчитывает, что такое подорожание может компенсироваться другими факторами, а именно:



Ростом в Украине внутреннего спроса на товары и услуги. В том числе за счет роста зарплат и заграничных переводов от трудовых мигрантов.

Спадом интереса иностранных инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран. А также отсрочкой в получении финансирования по программе сотрудничества с МВФ.

Инфляционными ожиданиями, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.



«Именно на компенсацию воздействия этих факторов направлено сегодняшнее решение правления повысить учетную ставку», — заверил Яков Смолий. Он считает, что в такой ситуации нужно ужесточать монетарную политику.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.