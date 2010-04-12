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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54145415541654175418>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:02

Re: Валютный рынок в контексте

В 2019 году денежные переводы заробитчан составят более 12 миллиардов — НБУ

В этом году переводы заробитчан в Украину достигнут 11,6 миллиарда долларов, в 2019 году — 12,2 миллиарда долларов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.https://minfin.com.ua/2018/07/12/34293565/

От себя: какие там нерезы с покупкой ОВДП :) Каой там экспорт стали и зерна в сравнении с этим!
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 15:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:02

НБУ обновил макроэкономический прогноз до 2020 года

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 3,4%, но ожидает ухудшения ситуации в 2019 году.

Об этом говорится в обновленных макроэкономических прогнозах НБУ до 2020-го.

В 2019 году экономика, по мнению НБУ, вырастет на 2,5%, а не на ожидавшиеся ранее 2,9%.

Но вот прогноз на 2020 год оставлен неизменным - 2,9%.

Инфляция в текущем году опустится до 8,9% (прогноз неизменный) после инфляции минувшего года в 13,7%. Прогноз на 2019 и 2020 годы также остался неизменным - 5,8% и 5% соответственно.

Базовая инфляция будет "лучше": в 2018-м - 7,1% (7,7%), в 2019-м - 4,6% (4,8%), в 2020-м - 3,6% (3,3%).

Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса улучшится с $2,4 млрд в минувшем году до $2 млрд в этом (ранее ожидалось $2,4 млрд).

В 2019-м сальдо ухудшится до минус $2,6 млрд, но могло бы быть еще хуже (-$3,2 млрд). В 2020 году негативное сальдо составит $3,6 млрд (ранее ожидалось - $3,9 млрд).

Эти улучшения в НБУ объясняют увеличением денежных переводов от трудовых мигрантов.

Общее сальдо платежного баланса в текущем году останется позитивным: $2 млрд (ранее ожидалось $2,6 млрд) после $2,6 млрд в 2017-м. В 2019-2020 годы сальдо станет отрицательным из-за больших выплат по госдолгу: в 2019 году дефицит платежного баланса составит $0,3 млрд (ожидался дефицит $0,8 млрд), а в 2020-м - минус $0,1 млрд (ожидалось нулевое сальдо).

Изменен прогноз международных резервов НБУ, поскольку эмиссия еврооблигаций может быть на $1 млрд меньше.

Номинальный ВПП, который в 2017 году составил 2,983 трлн грн, в этом году вырастет до 3,460 трлн грн (ранее ожидалось 3,451 трлн грн), а в 2019-м - до 3,845 трлн грн (3,842 трлн грн). В 2020 году номинальный ВВП превысит 4 трлн грн - составит 4,188 трлн грн (4,186 трлн грн).


НО :!: :!:
Этот прогноз только при условии получения 2 млрд. от МВФ,ЕС и ВБ
И размещение еврооблигаций на 1,5 млрд дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:14

Re: Валютный рынок в контексте

...в гостинному місті Лева можна взяти нікомунепотрібного™ пА /23-24
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:15

  Yuri_61 написав:
  Вкладчик1234 написав:НБУ підвищив ставку до 17.5%


Значит и депо гривневое подымут % (имхо)
А это плохо, так как приведёт к рефинансированию банков, эмиссии гривны и ползучей девальвации. Что ж они так?


НБУ с этой ставкой как циган с солнцем. За 4 года летала и на 30% и на 12%. Такое чувство что штурвал уже не слушается. Как станок запустили, так и остановиться не могут.

А экономике пофиг. Кредитирование мертвое, только ломбарды работают. Им пофиг на ту ставку.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:17

Перес де Куэльяр $ несуть погано, євро,руб,зл по нулях
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:26

Re: Валютный рынок в контексте

Нашёл на сайте про биткоин, но это применимо и к СКВ. Вместо точек можете вставить название любого актива. Вот так действует психология рынка:
Как видим, те, кто зарабатывают на .... миллионы, научились качать качели, работающие по стандартному циклу (прямо как двигатель внутреннего сгорания):
Хайп и резкий рост. Зачастую провоцируется искусственно, спекулятивными операциями, после чего волну подхватывают жадные до лёгкой наживы, а потом и все остальные. В результате инициированные крупными игроками качели дают старт резкому скачку цены. За несколько дней цена .... возрастает на сотни процентов.
Период коррекций и восстановлений. На этом тоже зарабатывают: если удачно ловить эти волны, даже если вы пропустили ключевой рывок, на “афтершоках” можно неплохо заработать.
Период забвения. Это достаточно длительный промежуток времени, на протяжении которого цена .... медленно опускается к горизонту примерно в 30% от пикового. Длится период забвения до тех пор, пока люди успевают подзабыть об этой финансовой забаве. И как Мавроди, который бесконечно перезапускает свою МММ, спекулянты перезапускают и .....
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:29

  zorka написав:Перес де Куэльяр $ несуть погано, євро,руб,зл по нулях

Дякую . Якщо така тенденцiя продовжиться , то готiвка буде вимушена зростати, незважаючи на МБ.Це не € загоном, бо на нижчих рiвнях теж не будуть нести $ ,при iснуючому попитI.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 12 лип, 2018 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

Согласны с этим утверждеием:
"Скажи, кому ты экспортируешь товары, и я скажу твой курс валюты
Перефразируя известную пословицу, мы можем охарактеризовать принцип реального изменения стоимости национальной валюты. Существует такое понятие, как РЭОК – реальный эффективный обменный курс. Это курс, который рассчитывается на основе сопоставления темпов инфляции национальной валюты и валют тех стран, с которыми ведется наиболее активная торговля.
Когда внутри страны происходит более быстрая инфляция, РЕОК растет, что свидетельствует о снижении ценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Проще говоря, торгуя с более сильными экономиками, мы делаем себя уязвимыми и рискуем ослабить свою валюту."
ttps://finstat.info/2014/12/kak-formiru ... raine.html

Ещё на сайте НБУ про РЕОК: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... _id=123583
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:39

Нацбанк поднял учетную ставку из-за роста цен и ...

Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов

С 13 июля Нацбанк повысил размер своей учетной ставки с 17% до 17,5% годовых, заявил председатель Нацбанка Яков Смолий.

«Снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран. Более жесткая монетарная политика может нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году», — объяснил он решение.

Смолий напомнил о замедление инфляции с 11,7% до 9,9% в годовом измерении, и подчеркнул, что Нацбанк сохранил свой инфляционный прогноз на уровне 8,9%

«Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии. Ведь в конце года ожидается существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг», — сказал руководитель НБУ.

Он рассчитывает, что такое подорожание может компенсироваться другими факторами, а именно:

Ростом в Украине внутреннего спроса на товары и услуги. В том числе за счет роста зарплат и заграничных переводов от трудовых мигрантов.
Спадом интереса иностранных инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран. А также отсрочкой в получении финансирования по программе сотрудничества с МВФ.
Инфляционными ожиданиями, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.

«Именно на компенсацию воздействия этих факторов направлено сегодняшнее решение правления повысить учетную ставку», — заверил Яков Смолий. Он считает, что в такой ситуации нужно ужесточать монетарную политику.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:46

Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:11
  Долярчик написав:... думаю, що сьогодні ракети вгору - НЕ буде!

... так і було! - ракета не стартувала!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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