Додано: Чет 12 лип, 2018 16:13

НБУ не очень доволен тем, что трудовые мигранты заводят в Украину все больше валюты:

Речь идет о том, что НБУ выкупает лишнюю валюту с рынка, увеличивая предложение гривны в экономике (монетарное влияние). Кроме того, повышение доходов украинцев за счет средств трудовых мигрантов приводит к росту потребительского спроса и, как следствие, также подстегивает рост цен (инфляция спроса).Подробнее:От себя: выходит что: мало СКВ в стране - плохо, много СКВ в стране тоже плохо?Об этом и Стельмах говорил в 2005 году, оправдывая тогдашнюю ревальвацию гривны.И сейчас снова об этом заговорили.Готовят мнение о необходимости ревальвации гривны в 2018 - 2019 годах?