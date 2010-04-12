Василь-Рівне написав:Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов
С 13 июля Нацбанк повысил размер своей учетной ставки с 17% до 17,5% годовых, заявил председатель Нацбанка Яков Смолий.
«Снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран. Более жесткая монетарная политика может нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году», — объяснил он решение.
Смолий напомнил о замедление инфляции с 11,7% до 9,9% в годовом измерении, и подчеркнул, что Нацбанк сохранил свой инфляционный прогноз на уровне 8,9%
«Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии. Ведь в конце года ожидается существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг», — сказал руководитель НБУ.
Он рассчитывает, что такое подорожание может компенсироваться другими факторами, а именно:
Ростом в Украине внутреннего спроса на товары и услуги. В том числе за счет роста зарплат и заграничных переводов от трудовых мигрантов. Спадом интереса иностранных инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран. А также отсрочкой в получении финансирования по программе сотрудничества с МВФ. Инфляционными ожиданиями, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.
«Именно на компенсацию воздействия этих факторов направлено сегодняшнее решение правления повысить учетную ставку», — заверил Яков Смолий. Он считает, что в такой ситуации нужно ужесточать монетарную политику.
Жорстка монетарна полiтика Якова може бути на паперI , це тiльки збiльшить розрив мiж офiцiйним курсом доляра з реальним готiвковим в певний перiод. Вже проходили це .
Yuri_61 написав:В этом году переводы заробитчан в Украину достигнут 11,6 миллиарда долларов, в 2019 году — 12,2 миллиарда долларов.
Ну что же, появился еще один, очень важный экспортный ресурс: рабочая сила
1 Він ніколи не зчезав В СРСР - ми освоювали Казахстан і Сибір , за царя- Аргентину і Канаду 2 З 1991 - працювали масово спочатку в Росії , а потім з часом побачивши що навіть при меншій кваліфікації можна продавати годину своєї праці дорожче в Європі - потихеньку переорієнтувались на Європу 3 Я вважаю , що переорієнтація робочих потоків з РФ ( звідки наші гастарбайтери присилали додому максимум 2-3 млрд доларів) на Європу з збільшенням до 11-12 млрд доларів і зумовила а - агресію Росії в сторону України , адже навіть різниця в 9 млрд доларів в рік є суттєвою , але ж наші люди більше в Європі працювати не стали , а значить різниця між пересилаємими сумами і є різницею яку нашим працівникам не доплачувала РФ б - також зменшення потоку наших працівників різко погіршує релігійну цілісність росії , адже зменшення потоку християн з України може бути компенсоване тільки збільшенням потоку мусульман/буддистів , що в свою чергу ставить під сумнів існування росії як держави яка претендує на центр православя
НБУ не очень доволен тем, что трудовые мигранты заводят в Украину все больше валюты: Речь идет о том, что НБУ выкупает лишнюю валюту с рынка, увеличивая предложение гривны в экономике (монетарное влияние). Кроме того, повышение доходов украинцев за счет средств трудовых мигрантов приводит к росту потребительского спроса и, как следствие, также подстегивает рост цен (инфляция спроса).
От себя: выходит что: мало СКВ в стране - плохо, много СКВ в стране тоже плохо? Об этом и Стельмах говорил в 2005 году, оправдывая тогдашнюю ревальвацию гривны. И сейчас снова об этом заговорили. Готовят мнение о необходимости ревальвации гривны в 2018 - 2019 годах?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Реь идет о том, что НБУ выкупает лишнюю валюту с рынка, увеличивая предложение гривны в экономике (монетарное влияние). Кроме того, повышение доходов украинцев за счет средств трудовых мигрантов приводит к росту потребительского спроса и, как следствие, также подстегивает рост цен (инфляция спроса).
Ну да, мозгов у НБУ не хватает, чтобы не выкупать валюту и не увеличивать гривну в обороте под это. НБУ и правительству обидно, что обесценивается их доход от таможенных поступлений. Пусть радуются, что есть что покупать под выплату долгов. Но это не надолго. Часть народа зависнет в европах и перестанет слать денег. Более того, продаст недвижимость здесь и увезёт в европы на первый взнос по ипотеке...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:Пусть радуются, что есть что покупать под выплату долгов. Но это не надолго. Часть народа зависнет в европах и перестанет слать денег. Более того, продаст недвижимость здесь и увезёт в европы на первый взнос по ипотеке...
Добавлю, что в связи с грядущим неминуемым мировым финансовым кризисом, поляки вынуждены будут вернуться к себе в Польшу, а наши заробитчане вынуждены будут вернутся из Польши в Украину. Ставку рефинансирования НБУ повышает потихоньку. Складываются почти все пазлы в пользу предположения о готовящейся существенной ревальвации гривны в 2018 - 2019 годах. Но самые терпеливые могут этот период переждать и дождаться очередной девальвации гривны в 2023-2024 годах.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik К увеличению переводов от заробитчан привело, в первую очередь, увеличение их количества. Заработки у заробитчан выше не потому, что "не доплачувала РФ", а потому что зарплаты на Западе выше, чем в РФ (и выше, чем у нас). То, что Вы написали в пп.1,2 называть экспортом рабочей силы всё же нельзя, не передёргивайте. Да и п.3 притянут за уши - переориентация "робочих потоків з РФ ... на Європу" произошла уже после росс. агрессии. Да и на "релігійну цілісність росії" приезд украинцев на временные работы влияние если и оказывает, то весьма слабое, в отличие от переселения в РФ.
Василь-Рівне написав:Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов
Все, вроде, красиво, но меня очень смущает наличие в списке отрицательных факторов, с которыми призвана бороться жесткая монетарная политика, повышение потребительского спроса. Увеличение потребительского спроса - первый признак оживления экономики и мощный драйвер для ее роста. Я бы предпочел, чтобы НБУ признал поставленные цели по инфляции слишком оптимистичными и перестал в них упираться. Сделать это можно достаточно безболезненно для имиджа - цели ставила еще попередница.
Василь-Рівне написав:Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов
С 13 июля Нацбанк повысил размер своей учетной ставки с 17% до 17,5% годовых, заявил председатель Нацбанка Яков Смолий.
Інфляцію з такою ставкою в цьому році утримають в однозначному показнику.А от щоб утримати інвесторів,доведеться ще підвищувати. П.С.Риторичне питання. Чому б уряду не випустити ОВДП,аналог радянських облігацій,щоб можна було придбати в кожному відділенні Ощадбанку.Наприклад,зробити валютні облігації номіналом 1000 доларів і ставкою 6% річних і гривневі облігації номіналом 25000 грн і ставкою 18% річних.