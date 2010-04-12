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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54165417541854195420>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:36

Инвестиции в Украину за три года сократились на 60%

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013-2016 годах снизился на 60% – до $27,5 с $67,3 млрд. Это было вызвано обесцениванием гривни и убытками компаний, в основном представляющих финансовый сектор.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование Немецкой консультативной группы в Украине и Института экономических исследований и политических консультаций, которое представил эксперт немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха.
Отмечается, что это исследование проводилось по методологии МВФ.
https://finclub.net/news/investitsii-v- ... na-60.html
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:38

  Yuri_61 написав:В этом году переводы заробитчан в Украину достигнут 11,6 миллиарда долларов, в 2019 году — 12,2 миллиарда долларов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

Боюсь,що НБУ прогнозні цифри занижує.Думаю,що в наступному році заробітчани перерахують не менше 16 млрд.дол.Я тут колись давав посилання на сайт,який в реальному часі рахує кількість заробітчан,які виїхали за кордон.Так от там кожні 30 секунд виїжджає 1 українець.
http://www.ukrainianpeopleleaks.com
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:46

Не такі вже й страшні борги України, коли їх намалювати

Всё идёт к ревальвации гривны. Но те, кто в баксе сидят не переживайье, девальвация будет, но пока она переносится до следующего мирового кризиса :)
Вот даже здесь нелюбимый Охрименко пишет:
"Что же дальше? Да, ревальвация дальше. Будут и взлеты девальвации гривны, но это взлеты будет заканчиваться ревальвацией гривны в очередной раз. Хотя, если НБУ будет выкупать валюту на межбанке, то курс гривны существенно не ревальвирует. Может летом и увидим 25 грн, а может и дальше будет около 26 грн за доллар США. Вполне хорошо для всех. И нет обвала гривны, нет панике, нет бардака."
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:47

Що там з поправкою - депутати ніч ночуватимуть і під ранок приймуть поправку з одного речення?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:47

  tea написав:Що там з поправкою - депутати ніч ночуватимуть і під ранок приймуть поправку з одного речення?



Рада приняла правки МВФ для начала работы Антикоррупционного суда.
https://zn.ua/POLITICS/sovet-soglasoval-peredachu-vseh-podsudimyh-vaks-del-v-antikorrupcionnyy-sud-288940_.html
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:48

  Yuri_61 написав:Всё идёт к ревальвации гривны.

Долари купили? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:48

  Сибарит написав:
  Василь-Рівне написав:Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов

Все, вроде, красиво, но меня очень смущает наличие в списке отрицательных факторов, с которыми призвана бороться жесткая монетарная политика, повышение потребительского спроса.
Увеличение потребительского спроса - первый признак оживления экономики и мощный драйвер для ее роста.
Я бы предпочел, чтобы НБУ признал поставленные цели по инфляции слишком оптимистичными и перестал в них упираться. Сделать это можно достаточно безболезненно для имиджа - цели ставила еще попередница.

Сильно сомневаюсь, что в ряду причин усиления инфляции рост потреб. спроса стоит на первом или даже втором месте.
Національний банк залишає прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним на рівні 8,9%. Більш швидке, ніж прогнозувалося, уповільнення інфляції у травні-червні поточного року буде нівельоване у другому півріччі. Адже наприкінці року очікується суттєвіше, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, спрямоване на наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету, та відповідне здорожчання пов’язаних із ними житлово-комунальних послуг.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=73392510&cat_id=55838
Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
«Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%», - сказал Сологуб. По его словам, влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентных пункта. Также Сологуб сообщил, что в следующем году Нацбанк ожидает повышения цен на газ еще на 15%.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/energetics/10185275-gotovte-koshelki-gaz-mozhet-podorozhat-na-25.html
По-моему, это из серии "фантастика в следующем зале".
Лень писать много, да и стоит подождать пресс-конференции(по идее должна быть?).
А вообще всё это хороший пример болтовни и окозамилювання. Ещё один, но не последний.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лип, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:50

  tea написав:
  Yuri_61 написав:Всё идёт к ревальвации гривны.

Долари купили? :mrgreen:

Непонятный смайлик к Вашему вопросу. К чему злорадство?
Куплю но па14.xx в 2020 году где - то так, если доживу, конечно
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:55

  Aps написав:
  tea написав:Що там з поправкою - депутати ніч ночуватимуть і під ранок приймуть поправку з одного речення?



Рада приняла правки МВФ для начала работы Антикоррупционного суда.
https://zn.ua/POLITICS/sovet-soglasoval-peredachu-vseh-podsudimyh-vaks-del-v-antikorrupcionnyy-sud-288940_.html

Дякую.
Залишилось два пункти для отримання траншу.
1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. :shock:
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. :shock:
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:57

У нас появился новый кабанчик только противоположного направления. :)
На Рождество сала обожрёмся.
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