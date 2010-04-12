Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013-2016 годах снизился на 60% – до $27,5 с $67,3 млрд. Это было вызвано обесцениванием гривни и убытками компаний, в основном представляющих финансовый сектор. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование Немецкой консультативной группы в Украине и Института экономических исследований и политических консультаций, которое представил эксперт немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха. Отмечается, что это исследование проводилось по методологии МВФ. https://finclub.net/news/investitsii-v- ... na-60.html
Yuri_61 написав:В этом году переводы заробитчан в Украину достигнут 11,6 миллиарда долларов, в 2019 году — 12,2 миллиарда долларов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
Боюсь,що НБУ прогнозні цифри занижує.Думаю,що в наступному році заробітчани перерахують не менше 16 млрд.дол.Я тут колись давав посилання на сайт,який в реальному часі рахує кількість заробітчан,які виїхали за кордон.Так от там кожні 30 секунд виїжджає 1 українець. http://www.ukrainianpeopleleaks.com
Всё идёт к ревальвации гривны. Но те, кто в баксе сидят не переживайье, девальвация будет, но пока она переносится до следующего мирового кризиса Вот даже здесь нелюбимый Охрименко пишет: "Что же дальше? Да, ревальвация дальше. Будут и взлеты девальвации гривны, но это взлеты будет заканчиваться ревальвацией гривны в очередной раз. Хотя, если НБУ будет выкупать валюту на межбанке, то курс гривны существенно не ревальвирует. Может летом и увидим 25 грн, а может и дальше будет около 26 грн за доллар США. Вполне хорошо для всех. И нет обвала гривны, нет панике, нет бардака."
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне написав:Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов
Все, вроде, красиво, но меня очень смущает наличие в списке отрицательных факторов, с которыми призвана бороться жесткая монетарная политика, повышение потребительского спроса. Увеличение потребительского спроса - первый признак оживления экономики и мощный драйвер для ее роста. Я бы предпочел, чтобы НБУ признал поставленные цели по инфляции слишком оптимистичными и перестал в них упираться. Сделать это можно достаточно безболезненно для имиджа - цели ставила еще попередница.
Сильно сомневаюсь, что в ряду причин усиления инфляции рост потреб. спроса стоит на первом или даже втором месте.
Національний банк залишає прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним на рівні 8,9%. Більш швидке, ніж прогнозувалося, уповільнення інфляції у травні-червні поточного року буде нівельоване у другому півріччі. Адже наприкінці року очікується суттєвіше, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, спрямоване на наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету, та відповідне здорожчання пов’язаних із ними житлово-комунальних послуг.
Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. «Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%», - сказал Сологуб. По его словам, влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентных пункта. Также Сологуб сообщил, что в следующем году Нацбанк ожидает повышения цен на газ еще на 15%.
Дякую. Залишилось два пункти для отримання траншу. 1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. 2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.