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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:57
Yuri_61 написав: tea написав: Yuri_61 написав:
Всё идёт к ревальвации гривны.
Долари купили?
Непонятный смайлик к Вашему вопросу. К чему злорадство?
Куплю но па14.xx в 2020 году где - то так, если доживу, конечно
Юрію - ніякого злорадства.
Сміливе рішення - чекати 14.ХХ в 2020 році.Але це Ваше рішення,тому до 2020 року не питатиму чи купили Ви долари.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:01
tea написав:
Сміливе рішення - чекати 14.ХХ в 2020 році.Але це Ваше рішення,тому до 2020 року не питатиму чи купили Ви долари.
Никакой смелости или авантюризма. Холодный расчёт.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:02
sinus написав: tea написав: sinus написав:
Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!
Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду)))
Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.
А останні два дні що снилось?
Хто стане чемпіоном світу з футболу?
Как-то не до футбола сейчас...))))
Дарма.Он Лібо зібрався мільйон виграти.Двічі на хорватів буде ставити.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:04
Yuri_61 написав: tea написав:
Сміливе рішення - чекати 14.ХХ в 2020 році.Але це Ваше рішення,тому до 2020 року не питатиму чи купили Ви долари.
Никакой смелости или авантюризма. Холодный расчёт.
А в кого холодніший розрахунок - у Юрія з містечка Б. Харківської області з прогнозом 14.ХХ за долар у 2020 році чи у НБУ,який навіть при позитивному розвитку подій прогнозує 29.ХХ на кінець 2019 року?
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:07
tea написав:
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів.
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.
Бюджет в компетенции Рады.
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Сибарит
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:10
Сибарит написав: tea написав:
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів.
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.
Бюджет в компетенции Рады.
Якщо так,то тоді це гірше.Виходить,що спочатку уряд має підготувати пропозиції - де буде скорочувати,а потім виноситиме на голосування у ВР?
А це ж не раніше вересня,а з вересня починається передвиборча кампанія.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:13
ЛАД написав:budivelnik
К увеличению переводов от заробитчан привело, в первую очередь, увеличение их количества.
Заработки у заробитчан выше не потому, что "не доплачувала РФ", а потому что зарплаты на Западе выше, чем в РФ (и выше, чем у нас).
Ви як завжди в своєму репертуарі - маска професіонала, який виправдовує росію....
Є поняття світова ціна
Хоча у нас тарифи/ціни нижчі ніж у світі- це не забороняло росії продавати нам енергоносії по світовій ціні
А от купувати наш експортний потенціал під назвою робоча сила росія хотіла по внутрішнім ціна
Різницю цих внутрішніх і світових цін і показав наш експорт робочої сили на Захід.
При чому реальна різниця більша ніж математична 11-2=9 , бо в РФ наші люди їхали працювати не тільки двірниками і няньками , а й інженерами (70% нафто-газової галузі Сургута/Тюмені складається з вихідців з України
ЛАД написав:
То, что Вы написали в пп.1,2 называть экспортом рабочей силы всё же нельзя, не передёргивайте.
Де юре УРСР і РРСФР були окремими республіками в складі СРСР ( точно так само як зараз Польща окрема держава від ФРН , хоча й обі знаходяться в ЄС ) , а раз так то чим відрізнявся експорт робочої сили з Вєтнаму в СРСР від експорту робочої сили з УРСР в РРСФР ?
Якби різниці не було , то якого б милого передавали Крим з РРСФР в УРСР ?
ЛАД написав:
Да и п.3 притянут за уши - переориентация "робочих потоків з РФ ... на Європу" произошла уже после
росс. агрессии.
На відміну від Вас - є цілі інститути які в стані спрогнозувати що станеться з економікою РФ у випадку втрати економіки України і переорієнтації останньої на ринки ЄС
ЛАД написав:
Да и на "релігійну цілісність росії" приезд украинцев на временные работы влияние если и оказывает, то весьма слабое, в отличие от переселения в РФ.
Розкажете це тим жінкам на Далекому Сході/Сибіру/Москви , які за відсутності гастарбайтерів з України будуть змушені створювати свої сімї з китайцями/вєтнамцями....
І після того як створять - взнайте якого релігійного спрямування будуть притримуватись діти в цих сімях...І спроектуйте на мінус 2-3 млн осіб ( з яких 0,5 млн буде створювати сімї)
Скільки років треба щоб пройшло , якщо кожного року , додатково до кращої демографії в мусульман/азіатів додасться ще 0,5 млн сімей.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:22
Yuri_61 написав:
2020 году где - то так, если доживу, конечно
жить надо сейчас, а не ждать хорошего курса к 2020
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:23
zzzzzz написав:
НБУ обновил макроэкономический прогноз до 2020 года
Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 3,4%, но ожидает ухудшения ситуации в 2019 году.
Об этом говорится в обновленных макроэкономических прогнозах НБУ до 2020-го.
В 2019 году экономика, по мнению НБУ, вырастет на 2,5%, а не на ожидавшиеся ранее 2,9%.
Но вот прогноз на 2020 год оставлен неизменным - 2,9%.
Инфляция в текущем году опустится до 8,9% (прогноз неизменный) после инфляции минувшего года в 13,7%. Прогноз на 2019 и 2020 годы также остался неизменным - 5,8% и 5% соответственно.
Базовая инфляция будет "лучше": в 2018-м - 7,1% (7,7%), в 2019-м - 4,6% (4,8%), в 2020-м - 3,6% (3,3%).
Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса улучшится с $2,4 млрд в минувшем году до $2 млрд в этом (ранее ожидалось $2,4 млрд).
В 2019-м сальдо ухудшится до минус $2,6 млрд, но могло бы быть еще хуже (-$3,2 млрд). В 2020 году негативное сальдо составит $3,6 млрд (ранее ожидалось - $3,9 млрд).
Эти улучшения в НБУ объясняют увеличением денежных переводов от трудовых мигрантов.
Общее сальдо платежного баланса в текущем году останется позитивным: $2 млрд (ранее ожидалось $2,6 млрд) после $2,6 млрд в 2017-м. В 2019-2020 годы сальдо станет отрицательным из-за больших выплат по госдолгу: в 2019 году дефицит платежного баланса составит $0,3 млрд (ожидался дефицит $0,8 млрд), а в 2020-м - минус $0,1 млрд (ожидалось нулевое сальдо).
Изменен прогноз международных резервов НБУ, поскольку эмиссия еврооблигаций может быть на $1 млрд меньше.
Номинальный ВПП, который в 2017 году составил 2,983 трлн грн, в этом году вырастет до 3,460 трлн грн (ранее ожидалось 3,451 трлн грн), а в 2019-м - до 3,845 трлн грн (3,842 трлн грн). В 2020 году номинальный ВВП превысит 4 трлн грн - составит 4,188 трлн грн (4,186 трлн грн).
НО
Этот прогноз только при условии получения 2 млрд. от МВФ,ЕС и ВБ
И размещение еврооблигаций на 1,5 млрд дол
Вы придаете субъективную эмоциональную окраску.
Это базовый
прогноз Центрального Банка, и только.
Публикация базовых
прогнозов - обычная практика Центральных Банков всего мира.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:26
tea написав: Василь-Рівне написав:
Чиновники будут проповедовать более жесткую монетарную политику в надежде удержать инфляцию и инвесторов
С 13 июля Нацбанк повысил размер своей учетной ставки с 17% до 17,5% годовых, заявил председатель Нацбанка Яков Смолий.
Інфляцію з такою ставкою в цьому році утримають в однозначному показнику.А от щоб утримати інвесторів,доведеться ще підвищувати.
П.С.Риторичне питання.
Чому б уряду не випустити ОВДП,аналог радянських облігацій,щоб можна було придбати в кожному відділенні Ощадбанку.Наприклад,зробити валютні облігації номіналом 1000 доларів і ставкою 6% річних і гривневі облігації номіналом 25000 грн і ставкою 18% річних.
... а пізніше і залишити пересічних з тими папірцями!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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