Додано: Чет 12 лип, 2018 17:13

ЛАД написав: budivelnik

К увеличению переводов от заробитчан привело, в первую очередь, увеличение их количества.

Заработки у заробитчан выше не потому, что "не доплачувала РФ", а потому что зарплаты на Западе выше, чем в РФ (и выше, чем у нас). К увеличению переводов от заробитчан привело, в первую очередь, увеличение их количества.Заработки у заробитчан выше не потому, что "не доплачувала РФ", а потому что зарплаты на Западе выше, чем в РФ (и выше, чем у нас).

ЛАД написав: То, что Вы написали в пп.1,2 называть экспортом рабочей силы всё же нельзя, не передёргивайте. То, что Вы написали в пп.1,2 называть экспортом рабочей силы всё же нельзя, не передёргивайте.

ЛАД написав: Да и п.3 притянут за уши - переориентация "робочих потоків з РФ ... на Європу" произошла уже после росс. агрессии. Да и п.3 притянут за уши - переориентация "робочих потоків з РФ ... на Європу" произошла ужеросс. агрессии.

ЛАД написав: Да и на "релігійну цілісність росії" приезд украинцев на временные работы влияние если и оказывает, то весьма слабое, в отличие от переселения в РФ. Да и на "релігійну цілісність росії" приезд украинцев на временные работы влияние если и оказывает, то весьма слабое, в отличие от переселения в РФ.

Ви як завжди в своєму репертуарі - маска професіонала, який виправдовує росію....Є поняття світова цінаХоча у нас тарифи/ціни нижчі ніж у світі- це не забороняло росії продавати нам енергоносії по світовій цініА от купувати наш експортний потенціал під назвою робоча сила росія хотіла по внутрішнім цінаРізницю цих внутрішніх і світових цін і показав наш експорт робочої сили на Захід.При чому реальна різниця більша ніж математична 11-2=9 , бо в РФ наші люди їхали працювати не тільки двірниками і няньками , а й інженерами (70% нафто-газової галузі Сургута/Тюмені складається з вихідців з УкраїниДе юре УРСР і РРСФР були окремими республіками в складі СРСР ( точно так само як зараз Польща окрема держава від ФРН , хоча й обі знаходяться в ЄС ) , а раз так то чим відрізнявся експорт робочої сили з Вєтнаму в СРСР від експорту робочої сили з УРСР в РРСФР ?Якби різниці не було , то якого б милого передавали Крим з РРСФР в УРСР ?На відміну від Вас - є цілі інститути які в стані спрогнозувати що станеться з економікою РФ у випадку втрати економіки України і переорієнтації останньої на ринки ЄСРозкажете це тим жінкам на Далекому Сході/Сибіру/Москви , які за відсутності гастарбайтерів з України будуть змушені створювати свої сімї з китайцями/вєтнамцями....І після того як створять - взнайте якого релігійного спрямування будуть притримуватись діти в цих сімях...І спроектуйте на мінус 2-3 млн осіб ( з яких 0,5 млн буде створювати сімї)Скільки років треба щоб пройшло , якщо кожного року , додатково до кращої демографії в мусульман/азіатів додасться ще 0,5 млн сімей.