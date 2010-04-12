Додано: Чет 12 лип, 2018 17:47

Мне очень «нравится» читать посты наших «уважаемых» политиков. Открыли новую школу, построили садик, наши застройщики думают о детях и строят красивые современные школы. Вот только один маленький нюанс – они частные.......А что, если родители не могут оплатить обучение? Тогда можно посетить школу в соседнем поселке, которая и так перегружена, а дети учатся в классах, организованные в подвальных помещениях. Хотите учиться, а денег нет - ваше место в подвале?!......И, конечно же, о фактах – средняя цена обучения в частной школе:ЖК Чайки, Михаил – около 80 тыс. гривен в год.ЖК Лико-град – около 200 тыс. гривен в год.Комфорт Таун, Академия современного образования – от 100 тыс. гривен в год.ЖК Новопечерские Липки, Новопечерская школа – до 11 тыс. долларов в год.Что можно сказать в целом будущим инвесторам… Мечтаете о собственной квартире в новом доме? Будьте готовы, что за садики и школы нужно платить, ведь в обычную попасть сложнее, там всегда нет места. А новую вам построят. Вот только сможете ли вы ее оплачивать, никого не интересует. С заботой о вас, всегда ваши застройщики.===... детальнішше тут: