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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5417541854195420

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:30

  tea написав:А в кого холодніший розрахунок - у Юрія чи у НБУ,який навіть при позитивному розвитку подій прогнозує 29.ХХ на кінець 2019 року?


Это их Минфин просит нарисовать, чтобы на бумаге бюджет был бездифицитным. Ведь наперёд невозможно предугадать сумму доходов.
Эта информация не для нас с Вами предназначена. А для "красивой картинки" в госбюджете.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:33

  tea написав:Залишилось два пункти для отримання траншу.
1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. :shock:
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. :shock:
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.

Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете???
Никто не требует поднять цену на газ для населения!
Просыл простой: одна цена для всех!
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:47

... трішки цікавого з іншої гілки...

Мне очень «нравится» читать посты наших «уважаемых» политиков. Открыли новую школу, построили садик, наши застройщики думают о детях и строят красивые современные школы. Вот только один маленький нюанс – они частные.
......
А что, если родители не могут оплатить обучение? Тогда можно посетить школу в соседнем поселке, которая и так перегружена, а дети учатся в классах, организованные в подвальных помещениях. Хотите учиться, а денег нет - ваше место в подвале?!
......
И, конечно же, о фактах – средняя цена обучения в частной школе:
ЖК Чайки, Михаил – около 80 тыс. гривен в год.
ЖК Лико-град – около 200 тыс. гривен в год.
Комфорт Таун, Академия современного образования – от 100 тыс. гривен в год.
ЖК Новопечерские Липки, Новопечерская школа – до 11 тыс. долларов в год.

Что можно сказать в целом будущим инвесторам… Мечтаете о собственной квартире в новом доме? Будьте готовы, что за садики и школы нужно платить, ведь в обычную попасть сложнее, там всегда нет места. А новую вам построят. Вот только сможете ли вы ее оплачивать, никого не интересует. С заботой о вас, всегда ваши застройщики.
===
... детальнішше тут:
viewtopic.php?f=27&p=4406296#p4406296
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:48

Re: Валютный рынок в контексте

Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:55

  Долярчик написав:Мне очень «нравится» читать посты наших «уважаемых» политиков. Открыли новую школу, построили садик, наши застройщики думают о детях и строят красивые современные школы. Вот только один маленький нюанс – они частные.
......
А что, если родители не могут оплатить обучение? Тогда можно посетить школу в соседнем поселке, которая и так перегружена, а дети учатся в классах, организованные в подвальных помещениях. Хотите учиться, а денег нет - ваше место в подвале?!
......
И, конечно же, о фактах – средняя цена обучения в частной школе:
ЖК Чайки, Михаил – около 80 тыс. гривен в год.
ЖК Лико-град – около 200 тыс. гривен в год.
Комфорт Таун, Академия современного образования – от 100 тыс. гривен в год.
ЖК Новопечерские Липки, Новопечерская школа – до 11 тыс. долларов в год.

Что можно сказать в целом будущим инвесторам… Мечтаете о собственной квартире в новом доме? Будьте готовы, что за садики и школы нужно платить, ведь в обычную попасть сложнее, там всегда нет места. А новую вам построят. Вот только сможете ли вы ее оплачивать, никого не интересует. С заботой о вас, всегда ваши застройщики.
===
... детальнішше тут:
viewtopic.php?f=27&p=4406296#p4406296
Дополню... Святошинская Гимназия на академгородке 15000 грн в месяц(за одного) х 12 мес (именно 12 летом тоже платится)=180 000 грн в год ... Знаю ибо 2 малых там учатся. Попали туда еще в садик , в других мест не было (на тот момент было 5000грн)..по курсу 8...При этом класс 18 детей и у одного и у второго полностью забит ... С прошлого года ещё ввели местное зно на поступление (5-рых самых плохо учащихся выгоняют) а на их место по зно берут новых ... И очередь есть ...ПС В этом году малый занял 1-е место по олимпиаде по математике по району и потом 3-е по городу ...ПС лицей ИНТЕЛЕКТ -- бесплатный всегда входит в топ 3 по Украине (но попасть туда нереально)
Востаннє редагувалось Den в Чет 12 лип, 2018 18:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

в конце года гривна девальвирует через укоренившиеся многолетние проблемы с бюджетным планированием. Государство и местные власти тратят немалые средства в гривне, спешно «осваивая» бюджет, чтобы успеть потратить все до нового года. К примеру, в 2016 году 47,4% капитальных расходов были осуществлены за последние два месяца года. В 2017 ситуация повторилась. Эти средства почти мгновенно ушли в экономику и на валютный рынок, гривна оказалась под давлением. источник: https://nv.ua/opinion/repko/kurs-hrivny ... 44305.html

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:07

  vovan_prm написав:
  tea написав:Залишилось два пункти для отримання траншу.
1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. :shock:
2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. :shock:
Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.

Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете???
Никто не требует поднять цену на газ для населения!
Просыл простой: одна цена для всех!

В наших реаліях виходить так,що збираються підняти ціни.Про це на початку тижня була інфо.Різниця в поглядах між МВФ і урядом зараз мінімальна - між ХАБ0 і ХАБ+.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14

  Долярчик написав:
  tea написав:Інфляцію з такою ставкою в цьому році утримають в однозначному показнику.А от щоб утримати інвесторів,доведеться ще підвищувати.
П.С.Риторичне питання.
Чому б уряду не випустити ОВДП,аналог радянських облігацій,щоб можна було придбати в кожному відділенні Ощадбанку.Наприклад,зробити валютні облігації номіналом 1000 доларів і ставкою 6% річних і гривневі облігації номіналом 25000 грн і ставкою 18% річних.

... а пізніше і залишити пересічних з тими папірцями! :mrgreen:

Коли облікова ставка була 17%,уряд запозичав гривню під 17.5+% і долар під 5.5+%.
Зараз облікову підняли,одна з цілей - утримати інвесторів.А значить теоретично утримуватимуть вищими ставками запозичень.Не здивуюсь,якщо вже восени позичатимуть під 18% в гривні і під 6% у валюті.От і виникає питання - чому б не запозичити під такі відсотки у наших громадян.А зручніше всього було б надрукувати такі облігації з невеликим номіналом,щоб доступно було багатьом.
Буде великий ризик,якщо будь-який уряд захоче залишити громадян з тими папірцями.Влада на такий ризик не наважиться.
tea
 
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