tea написав:Залишилось два пункти для отримання траншу. 1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. 2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете??? Никто не требует поднять цену на газ для населения! Просыл простой: одна цена для всех!
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Мне очень «нравится» читать посты наших «уважаемых» политиков. Открыли новую школу, построили садик, наши застройщики думают о детях и строят красивые современные школы. Вот только один маленький нюанс – они частные. ...... А что, если родители не могут оплатить обучение? Тогда можно посетить школу в соседнем поселке, которая и так перегружена, а дети учатся в классах, организованные в подвальных помещениях. Хотите учиться, а денег нет - ваше место в подвале?! ...... И, конечно же, о фактах – средняя цена обучения в частной школе: ЖК Чайки, Михаил – около 80 тыс. гривен в год. ЖК Лико-град – около 200 тыс. гривен в год. Комфорт Таун, Академия современного образования – от 100 тыс. гривен в год. ЖК Новопечерские Липки, Новопечерская школа – до 11 тыс. долларов в год.
Что можно сказать в целом будущим инвесторам… Мечтаете о собственной квартире в новом доме? Будьте готовы, что за садики и школы нужно платить, ведь в обычную попасть сложнее, там всегда нет места. А новую вам построят. Вот только сможете ли вы ее оплачивать, никого не интересует. С заботой о вас, всегда ваши застройщики. === ... детальнішше тут: viewtopic.php?f=27&p=4406296#p4406296
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 12 лип, 2018 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:Мне очень «нравится» читать посты наших «уважаемых» политиков. Открыли новую школу, построили садик, наши застройщики думают о детях и строят красивые современные школы. Вот только один маленький нюанс – они частные. ...... А что, если родители не могут оплатить обучение? Тогда можно посетить школу в соседнем поселке, которая и так перегружена, а дети учатся в классах, организованные в подвальных помещениях. Хотите учиться, а денег нет - ваше место в подвале?! ...... И, конечно же, о фактах – средняя цена обучения в частной школе: ЖК Чайки, Михаил – около 80 тыс. гривен в год. ЖК Лико-град – около 200 тыс. гривен в год. Комфорт Таун, Академия современного образования – от 100 тыс. гривен в год. ЖК Новопечерские Липки, Новопечерская школа – до 11 тыс. долларов в год.
Что можно сказать в целом будущим инвесторам… Мечтаете о собственной квартире в новом доме? Будьте готовы, что за садики и школы нужно платить, ведь в обычную попасть сложнее, там всегда нет места. А новую вам построят. Вот только сможете ли вы ее оплачивать, никого не интересует. С заботой о вас, всегда ваши застройщики. === ... детальнішше тут: viewtopic.php?f=27&p=4406296#p4406296
Дополню... Святошинская Гимназия на академгородке 15000 грн в месяц(за одного) х 12 мес (именно 12 летом тоже платится)=180 000 грн в год ... Знаю ибо 2 малых там учатся. Попали туда еще в садик , в других мест не было (на тот момент было 5000грн)..по курсу 8...При этом класс 18 детей и у одного и у второго полностью забит ... С прошлого года ещё ввели местное зно на поступление (5-рых самых плохо учащихся выгоняют) а на их место по зно берут новых ... И очередь есть ...ПС В этом году малый занял 1-е место по олимпиаде по математике по району и потом 3-е по городу ...ПС лицей ИНТЕЛЕКТ -- бесплатный всегда входит в топ 3 по Украине (но попасть туда нереально)
Востаннє редагувалось Den в Чет 12 лип, 2018 18:06, всього редагувалось 3 разів.
в конце года гривна девальвирует через укоренившиеся многолетние проблемы с бюджетным планированием. Государство и местные власти тратят немалые средства в гривне, спешно «осваивая» бюджет, чтобы успеть потратить все до нового года. К примеру, в 2016 году 47,4% капитальных расходов были осуществлены за последние два месяца года. В 2017 ситуация повторилась. Эти средства почти мгновенно ушли в экономику и на валютный рынок, гривна оказалась под давлением. источник: https://nv.ua/opinion/repko/kurs-hrivny ... 44305.html
tea написав:Залишилось два пункти для отримання траншу. 1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. 2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете??? Никто не требует поднять цену на газ для населения! Просыл простой: одна цена для всех!
В наших реаліях виходить так,що збираються підняти ціни.Про це на початку тижня була інфо.Різниця в поглядах між МВФ і урядом зараз мінімальна - між ХАБ0 і ХАБ+.
tea написав:Інфляцію з такою ставкою в цьому році утримають в однозначному показнику.А от щоб утримати інвесторів,доведеться ще підвищувати. П.С.Риторичне питання. Чому б уряду не випустити ОВДП,аналог радянських облігацій,щоб можна було придбати в кожному відділенні Ощадбанку.Наприклад,зробити валютні облігації номіналом 1000 доларів і ставкою 6% річних і гривневі облігації номіналом 25000 грн і ставкою 18% річних.
... а пізніше і залишити пересічних з тими папірцями!
Коли облікова ставка була 17%,уряд запозичав гривню під 17.5+% і долар під 5.5+%. Зараз облікову підняли,одна з цілей - утримати інвесторів.А значить теоретично утримуватимуть вищими ставками запозичень.Не здивуюсь,якщо вже восени позичатимуть під 18% в гривні і під 6% у валюті.От і виникає питання - чому б не запозичити під такі відсотки у наших громадян.А зручніше всього було б надрукувати такі облігації з невеликим номіналом,щоб доступно було багатьом. Буде великий ризик,якщо будь-який уряд захоче залишити громадян з тими папірцями.Влада на такий ризик не наважиться.
tea написав:Залишилось два пункти для отримання траншу. 1.Підняти ціни на газ для населення до 11 тис. 2.Секвеструвати бюджет на декілька десятків мільярдів. Це вже можна зробити без ВР,тому депутати сміливо можуть йти на канікули.А від уряду чекаємо оприлюднення рішення про підняття тарифів з 1 серпня.
Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете??? Никто не требует поднять цену на газ для населения! Просыл простой: одна цена для всех!
В наших реаліях виходить так,що збираються підняти ціни.Про це на початку тижня була інфо.Різниця в поглядах між МВФ і урядом зараз мінімальна - між ХАБ0 і ХАБ+.
Вопрос был проще: Вы не понимаете, или манипулируете?
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Цикл підвищення ставок в Україні триває вже 9 місяців – з жовтня 2017 року. НБУ, з перервами, підвищив ставку з 12.5% до поточних 17.5%. Про останнє підвищення на Інститутській повідомили сьогодні. Що відбувається насправді, і чому Нацбанк змушений підвищувати ставку, розповів Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.
З березня ставка перебувала на рівні 17%, а темпи інфляції почали демонструвати впевнене зниження. Так, у червні було зафіксовано 9.9% у річному вираженні й 0% приросту до попереднього місяця. В той же час курс долара до гривні демонстрував завидну стабільність.
Попри, здавалося б, позитивну ситуацію, в Нацбанку бачать загрозу підвищення рівня цін більш високими темпами, ніж очікувалось, для якого є ряд чинників:
Підвищення попиту за рахунок зростання доходів. Середня зарплата по країні за рік зросла на 28% або майже 1,9 тис грн, чому сприяла значна трудова міграція українців. Зіткнувшись із дефіцитом робочої сили, українські підприємства вимушені підвищувати оплату праці. Доходи зростають і за рахунок переказів мігрантів з-за кордону, які становлять приголомшливі для європейської країни 8.4% ВВП. І загальний обсяг цих надходжень лише збільшуватиметься у 2018 та 2019 роках – до 11.6 та 12.2 млрд дол. відповідно. Не варто також забувати про ідею подальшого зростання мінімальної заробітної плати – крок, який може додати електоральні бали у передвиборчий період. Як наслідок – тиск на інфляцію зі сторони попиту.
Підвищення облікової ставки мало досить слабкий ефект для депозитних ставок, але помітно підвищило вартість запозичень для уряду. Таким чином, висока облікова ставка – це ще й запобіжник від надмірних витрат уряду, які могли би сприяти подальшому зростанню інфляції.
Програма МВФ на межі зупинення. Базовий прогноз НБУ передбачає, що Україна в останній момент зуміє знайти компроміс з Міжнародним валютним фондом, чим розблокує не лише наступний транш, але й отримання коштів інших міжнародних кредиторів, таких як ЄС. Міністерство фінансів, схоже, вже готове виходити на міжнародні ринки запозичень, як тільки стане зрозумілою перспектива співпраці із фондом у цьому році. У випадку позитивного вирішення, Україна зможе здійснити майбутні виплати за державним боргом без зниження резервів до рівня, меншого за три місяці майбутнього імпорту.
Однак в Нацбанку й уряді повинні мати, і я переконаний – мають план «Б», на випадок, якщо Україні доведеться проходити складний період без співпраці з фондом. В такому випадку, високі ставки роблять гривневі інструменти більш привабливими на противагу варіанту перекласти кошти у валюту. Тому цей фактор матиме позитивний вплив на курс, дещо зменшуючи попит на валюту. Цілком очевидно, що в цьому плані є і подальше підвищення облікової ставки на випадок шторму на фінансових ринках країни, що опинились без підтримки МВФ. Зрозуміло, що в такій ситуації не доведеться розраховувати на послаблення валютних обмежень, а, цілком ймовірно, очікувати протилежного.
На жаль, ситуація на зовнішніх ринках не є сприятливою для України. Штормить не лише в традиційно проблематичній Аргентині, а й в куди більш стабільній Туреччині, де ставки по локальним цінним паперам в лірі вже досягли 20%. Обачні міжнародні інвестори всерйоз побоюються схожого розвитку подій і в інших країнах, що розвиваються, до яких належить і Україна. Іноземці не поспішають вкладатись в гривневі ОВДП – після буму, який тривав в жовтні 2017-березні 2018, коли загальний обсяг портфелю нерезидентів сягав 14 млрд грн, відчувається певний спад інтересу, а загальний обсяг вкладень скоротився до 10 млрд грн.
На ринку єврооблігацій теж ситуація складається не на нашу користь – ціни на облігації знижуються, що означає більш високу ціну запозичення. Якщо ще рік тому Україна здійснила по-справжньому успішне запозичення, вперше в своїй історії залучивши кошти на 15 років під 7.75%, то сьогодні ціна такого запозичення коливається в районі 9%.
Тому зараз Україна знаходиться на роздоріжжі – заручитись підтримкою МВФ і, можливо, навіть отримати підвищення рейтингу від Moody’s, який хоч і присвоїв нам рейтинг на дві сходинки нижче колег із S&P та Fitch, але на днях вперше за 10 років змінив прогноз розвитку банківської системи на позитивний. Або ж намагатись пройти своїми силами, що, найімовірніше, означатиме залучення коштів на ринку під досить високу ставку.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.