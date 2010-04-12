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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5418541954205421

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:17

  vovan_prm написав:
  tea написав:
  vovan_prm написав:Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете???
Никто не требует поднять цену на газ для населения!
Просыл простой: одна цена для всех!

В наших реаліях виходить так,що збираються підняти ціни.Про це на початку тижня була інфо.Різниця в поглядах між МВФ і урядом зараз мінімальна - між ХАБ0 і ХАБ+.

Вопрос был проще:
Вы не понимаете, или манипулируете?

Мабуть я чогось не розумію.
Читаю в пресі:"МВФ вимагає підвищити ціни на газ до імпортного паритету".
Мова ж не йде про зниження ціни на газ для промисловості до рівня цін для населення,щоб зрівняти.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:01

Не так всё плохо с платёжным балансом Украины, чтоб девальвировать гривну выше 26.хх. Ну разве что самое чуть-чуть. А то инфляция вырастет и т.д. и т.п.
Балансировать между интересами экспортёров и импортёров очень тонко надо. Зображення
Yuri_61
 
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