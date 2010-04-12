Не так всё плохо с платёжным балансом Украины, чтоб девальвировать гривну выше 26.хх. Вот наглядный ответ всёпропальщикам и загонщиками в бакс. Не видать вам курс па27- 28 пока значение сводного баланса Украины будет в верхней половине графика.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 20:31, всього редагувалось 3 разів.
tea написав:Мова ж не йде про зниження ціни на газ для промисловості до рівня цін для населення,щоб зрівняти.
Речь идет о ликвидации терминов "цена для населения" и "цена для промышленности". Должен остаться один - "цена".
Наші зроблять по-хитрому,як і минулого разу. Терміни обидва залишаться.Зараз зрівняють ціни,отримають транш,а потім ціни для населення переглядати не будуть до наступного траншу,а ціни для промисловості будуть переглядати щомісяця.
Перес де Куэльяр написав:Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.
Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне. Остальное согласен, скорее всего, так и будет.