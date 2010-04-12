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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5419542054215422>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:17

  vovan_prm написав:
  tea написав:
  vovan_prm написав:Чай, Вы сознательно манипулируете, или не понимаете???
Никто не требует поднять цену на газ для населения!
Просыл простой: одна цена для всех!

В наших реаліях виходить так,що збираються підняти ціни.Про це на початку тижня була інфо.Різниця в поглядах між МВФ і урядом зараз мінімальна - між ХАБ0 і ХАБ+.

Вопрос был проще:
Вы не понимаете, или манипулируете?

Мабуть я чогось не розумію.
Читаю в пресі:"МВФ вимагає підвищити ціни на газ до імпортного паритету".
Мова ж не йде про зниження ціни на газ для промисловості до рівня цін для населення,щоб зрівняти.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:01

Не так всё плохо с платёжным балансом Украины, чтоб девальвировать гривну выше 26.хх.
Вот наглядный ответ всёпропальщикам и загонщиками в бакс.
Не видать вам курс па27- 28 пока значение сводного баланса Украины будет в верхней половине графика.
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 лип, 2018 20:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:22

... не тільки в Києві полюбляють стріляти...

У столиці Мексики, Мехіко, під час вуличної перестрілки загинула американська туристка українського походження, 27-річна Тетяна Мірутенко.
https://varta1.com.ua/u-meksytsi-zastre ... u-foto-18/
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:25

... щось сьогодні цензура форуму напрягає...

tea написав:
Буде великий ризик,якщо будь-який уряд захоче залишити громадян з тими папірцями.Влада на такий ризик не наважиться.
====

... тут "кровавий майдан" з рук зійшов, а Ви кажете, що якісь папірці не зійдуть....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Долярчик
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:37

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Мова ж не йде про зниження ціни на газ для промисловості до рівня цін для населення,щоб зрівняти.

Речь идет о ликвидации терминов "цена для населения" и "цена для промышленности".
Должен остаться один - "цена".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:42

  Сибарит написав:
  tea написав:Мова ж не йде про зниження ціни на газ для промисловості до рівня цін для населення,щоб зрівняти.

Речь идет о ликвидации терминов "цена для населения" и "цена для промышленности".
Должен остаться один - "цена".

Наші зроблять по-хитрому,як і минулого разу.
Терміни обидва залишаться.Зараз зрівняють ціни,отримають транш,а потім ціни для населення переглядати не будуть до наступного траншу,а ціни для промисловості будуть переглядати щомісяця.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:45

budivelnik
Простите, на инсинуации и бред отвечать надоело.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:55

  pesikot написав:Долярчик
Чемодан. Вокзал. Россия.

Удачі!- хай вам там щастить! :mrgreen:
... а Я залишусь на СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:57

  Перес де Куэльяр написав:Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.

Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне.
Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
ЛАД
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  #<1 ... 5419542054215422>
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