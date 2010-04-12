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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5420542154225423>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:06

  ЛАД написав:budivelnik
Простите, на инсинуации и бред отвечать надоело.

Знову ЛАД буянить.
Лібо на Вас немає. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

А почему же ревальвация гривны в 2018г??
- большой приток валюты от гастарбайтеров. Только за 1 кв. 2018 в Украина через банки перечислили около 3,5 млрд. долл
- экономика после Майдана действительно существенно сжалась и резко уменьшился спрос на импортный газ и нефть, в результате и спрос на импорт не растет
- большое количество "евробляхов" сдерживает закупку новых импортных автомобилей. А это значит меньше нужно валюты импортерам
- экспорт ИТ услуг действительно растет и приток валюты тоже
- экспорт металла растет и цены на металл растут
- когда нет девальвации гривны население начинает больше менять наличную валюту на гривну. За 1 кв. 2018 года население поменяло наличной валюты на 600 млн. долл больше чем купило
- население начало нести валюту в банк на депозиты. Опять же нет девальвации и нужно что-то с валютой делать. А депозит хотя бы доход приносит
Вот это и есть факторы, которые влияют на ревальвацию гривны.
Где риск. В начале 3 квартала а это июль нужно будет платить проценты по еврооблигация. А в сентябре нужно будет погашать внешний долги и опять платить проценты. Вот тогда спрос на валюту будет расти...
https://www.facenews.ua/columns/2018/321154/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:22

  tea написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Простите, на инсинуации и бред отвечать надоело.

Знову ЛАД буянить.
Лібо на Вас немає. :mrgreen:

Чай, простите, но надоело. Надоели даже шутки на эту тему.
"В России две беды: дураки и дороги". Учитывая, что фраза была сказана ещё во времена империи, куда входила и бОльшая часть Украины, то это и про нас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:26

  Yuri_61 написав:А почему же ревальвация гривны в 2018г??
- большой приток валюты от гастарбайтеров. Только за 1 кв. 2018 в Украина через банки перечислили около 3,5 млрд. долл
- экономика после Майдана действительно существенно сжалась и резко уменьшился спрос на импортный газ и нефть, в результате и спрос на импорт не растет
- большое количество "евробляхов" сдерживает закупку новых импортных автомобилей. А это значит меньше нужно валюты импортерам
- экспорт ИТ услуг действительно растет и приток валюты тоже
- экспорт металла растет и цены на металл растут
............

Если всё так сказочно красиво, то почему ку нас торгбаланс стабильно отрицательный, даже с учётом услуг? При этом по всём официальным сводкам импорт растёт быстрее экспорта.
:?:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:27

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.

Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне.
Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
€ важелI в НБУ ,лишн€ вiдкупля€ ,а якщо кому треба -да€ . Тому курс на МБ три днI фактично незмiнний .Моя думка ,а Ваша мабуть нI.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:30

  ЛАД написав:
  tea написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Простите, на инсинуации и бред отвечать надоело.

Знову ЛАД буянить.
Лібо на Вас немає. :mrgreen:

Чай, простите, но надоело. Надоели даже шутки на эту тему.
"В России две беды: дураки и дороги". Учитывая, что фраза была сказана ещё во времена империи, куда входила и бОльшая часть Украины, то это и про нас.

"Україна не Росія".(с)

https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... xjl4ou.jpg
Востаннє редагувалось tea в Чет 12 лип, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Вот даже здесь нелюбимый Охрименко пишет:
"Что же дальше? Да, ревальвация дальше. Будут и взлеты девальвации гривны, но это взлеты будет заканчиваться ревальвацией гривны в очередной раз. Хотя, если НБУ будет выкупать валюту на межбанке, то курс гривны существенно не ревальвирует. Может летом и увидим 25 грн, а может и дальше будет около 26 грн за доллар США. Вполне хорошо для всех. И нет обвала гривны, нет панике, нет бардака."

С Охрименко все понятно, послушай этого дауна и сделай наоборот.

Ревальвации не будет. Никогда в жизни мы уже не увидим курс 25, разве что Америка превратится в радиоактивный пепел. У Украины слабая экономика, поэтому гривна не будет крепче доллара или евро. Долги, торговый баланс, буксующие реформы, вялотекущая война, демографическая ситуация. Плюс накопления рисков с 17 через подзажатый курс гривны. Покатались на качельках, теперь в доллар и зимний выход уже под вопросом. Кто его знает, что будет после выборов. Вполне возможно, что хорошо постригут оленей, слившихся зимой на ложных пиках и заморозивших гривну на депо. В этом сезоне, если слив, то в короткую, с откупом перед выборами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:38

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https://pbs.twimg.com/media/Dh4lAJVWAAAs_9-.jpg

https://pbs.twimg.com/media/Dhz3VkXW0AI4nH_.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DhuffL9WAAUBVsO.jpg

ЧС-2018.

https://pbs.twimg.com/media/DhufIguX0AAwim4.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DhWr5ZHWsAA0Xj9.jpg

Суперкурорт Лугандонії - Сєдово.

https://pbs.twimg.com/media/DhPpOm6X4AAlA3w.jpg

в Лугандонії кажуть:"Одна нога тут - друга там".

https://pbs.twimg.com/media/DhPSLc5X0AAvmd1.jpg
Востаннє редагувалось tea в Чет 12 лип, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:43

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.

Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне.
Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
€ важелI в НБУ ,лишн€ вiдкупля€ ,а якщо кому треба -да€ . Тому курс на МБ три днI фактично незмiнний .Моя думка ,а Ваша мабуть нI.

Посмотрим на следующей неделе, когда НБУ опубликует свои покупки-продажи.
Рычаги у НБУ, действительно, есть, это бесспорно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:50

tea
Чай,многие Ваши демотиваторы прикольные, но, мягко говоря, не всегда соответствуют жизни. Годятся для примитивной пропаганды не высшего пошиба.
"Наскальная живопись" у нас бывает и похуже, как в Харькове, так, наверное, и в Вашей Ахтырке.
ЛАД
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