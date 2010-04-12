Додано: Чет 12 лип, 2018 21:11

А почему же ревальвация гривны в 2018г??- большой приток валюты от гастарбайтеров. Только за 1 кв. 2018 в Украина через банки перечислили около 3,5 млрд. долл- экономика после Майдана действительно существенно сжалась и резко уменьшился спрос на импортный газ и нефть, в результате и спрос на импорт не растет- большое количество "евробляхов" сдерживает закупку новых импортных автомобилей. А это значит меньше нужно валюты импортерам- экспорт ИТ услуг действительно растет и приток валюты тоже- экспорт металла растет и цены на металл растут- когда нет девальвации гривны население начинает больше менять наличную валюту на гривну. За 1 кв. 2018 года население поменяло наличной валюты на 600 млн. долл больше чем купило- население начало нести валюту в банк на депозиты. Опять же нет девальвации и нужно что-то с валютой делать. А депозит хотя бы доход приноситВот это и есть факторы, которые влияют на ревальвацию гривны.Где риск. В начале 3 квартала а это июль нужно будет платить проценты по еврооблигация. А в сентябре нужно будет погашать внешний долги и опять платить проценты. Вот тогда спрос на валюту будет расти...