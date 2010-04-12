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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:52
tea написав:
"Україна не Росія".(с)
Від Луганська й до Карпат в кожній хаті є Хорват
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Чет 12 лип, 2018 22:22
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