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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5420542154225423

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:52

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:"Україна не Росія".(с)
Від Луганська й до Карпат в кожній хаті є Хорват
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:22

  tea написав:Суперкурорт Лугандонії - Сєдово.

https://pbs.twimg.com/media/DhPpOm6X4AAlA3w.jpg

Селидово це Украина.
Vlad442
 
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