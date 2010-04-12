ЛАД написав:
Чай, простите, но надоело. Надоели даже шутки на эту тему.
"В России две беды: дураки и дороги". Учитывая, что фраза была сказана ещё во времена империи, куда входила и бОльшая часть Украины, то это и про нас.
"Україна не Росія".(с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:30
"Україна не Росія".(с)
Востаннє редагувалось tea в Чет 12 лип, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:32
Re: Валютный рынок в контексте
С Охрименко все понятно, послушай этого дауна и сделай наоборот.
Ревальвации не будет. Никогда в жизни мы уже не увидим курс 25, разве что Америка превратится в радиоактивный пепел. У Украины слабая экономика, поэтому гривна не будет крепче доллара или евро. Долги, торговый баланс, буксующие реформы, вялотекущая война, демографическая ситуация. Плюс накопления рисков с 17 через подзажатый курс гривны. Покатались на качельках, теперь в доллар и зимний выход уже под вопросом. Кто его знает, что будет после выборов. Вполне возможно, что хорошо постригут оленей, слившихся зимой на ложных пиках и заморозивших гривну на депо. В этом сезоне, если слив, то в короткую, с откупом перед выборами.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:38
ЧС-2018.
Суперкурорт Лугандонії - Сєдово.
в Лугандонії кажуть:"Одна нога тут - друга там".
Востаннє редагувалось tea в Чет 12 лип, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:43
Посмотрим на следующей неделе, когда НБУ опубликует свои покупки-продажи.
Рычаги у НБУ, действительно, есть, это бесспорно.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:50
tea
Чай,многие Ваши демотиваторы прикольные, но, мягко говоря, не всегда соответствуют жизни. Годятся для примитивной пропаганды не высшего пошиба.
"Наскальная живопись" у нас бывает и похуже, как в Харькове, так, наверное, и в Вашей Ахтырке.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:52
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 12 лип, 2018 22:22
Селидово це Украина.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 07:52
варто, чи ні? ©®™
(може сьогодні у вихідний це не потруть...)
... і будь тут мудрим © ч. 3
vasilii написав:
львівський варіант:
30000+8000=38000*26=988000. якщо в місяць брати за оренду 10000грн
988000/10000=99місяців/12=8 років
=====
... все таки є нюансик: Ви вкладаєте 8тис.дол.в ремонт з розрахунком, що ремонт будете робити власноруч? - але ж Ваша праця - теж коштує! - і то далеко, не тиждень-два Вашої фізичної праці!(яка теж коштує і її теж потрібно зараховувати у Ваш "розрахунковий кошторис"!)))
...бо Я, от теж планую наступної весни робити ремонт ВЛАСНОРУЧ!(а точніше разом з батьком і можливо ще підключу брата) - але от собі думаю, наскільки це вигідно?
- от давайте розглянемо НАПРИКЛАД таке:
- наприклад, Я, умовно, скажімо заробляю 500грн/день..... - якщо Я залишу свою основну роботу, а займусь своїм ремонтом, то скільки буде складати та економія "на майстрах" і чи, взагалі, вона буде? - якщо за місяць треба відмінусувати 15тис.грн умовно моїх і ще батькових..... і ще братових(якщо ми за місяць впораємось втрьох, хоч це навряд, а швидше вийде більше!)
- тож, з нас трьох, умовно відмінусовую 45 тис. грн/міс.
- нехай "чужі майстри" візьмуть більше за роботу.... але тут постає питання, а чи вигідно заморочуватись САМИМ за тих пару зекономлених тисяч(10-20?)
....розумію, що в моїй квартирі це буде робитись "для себе", а не під здачу і в цьому буде ПЛЮС, що зробимо самі..... - але, якщо робити під здачу, то чи вигідно, а головне, НАСКІЛЬКИ буде вигідна та "заморока/канєтєль"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:23
ЛАД я уже писал, не знаю как у вас, а у нас никто зарплаты не поднимает,люди массово уезжают на зароботки и в итоге из-за нехватки рабочих рук(алкашей не в счет) предприятия закрываются, стало быть ,скажите как может не падать экспорт? И еще(может вы и знаете,но на всякий случай скажу) в нашей области ,есть такая организация - НИБУЛОН, которая в больших количествах построила зернохранилища вдоль реки, с которых в течении года (скорее всего в выгодные моменты), вывозят(вообще на баржах,а плавучее средство вроде бы даже не плывет,а идет,честно не помню как правильно говорить ,пускай моряки подскажут) зерно, соответственно не смотрите поквартально по зерну, и вообще (только мое субъективное мнение) кажется мне, что наши соседи видят нас, как источник сырья, (но никак не готовой продукции), а также рабочей силы ( про что они уже без стыда говорят и строят свои бюджеты исходя из прогнозируемого количества гастарбайтеров из Украины), потому и спрашиваю про процентное соотношение влияющих факторов на курс, вы уверенны что влияние экспорта 100% ?
Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:31
Re: Валютный рынок в контексте
Как такое может быть? У вас предприятие не может платить условные 15000 и закрывается, рабочий уезжает в Польшу, где предприятие ему платить 30000 и процветает.
Либо у вас депрессивный городок, хотя тут отписывались, что в Комсомольске, а это далеко от Харькова, хватает и работ, и зарплат. Либо вы живете в своей реальности. Может работаете в каком-нибудь облэнерго, общаетесь в определенном кругу людей и думаете, что это везде так?
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