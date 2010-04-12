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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5419542054215422

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:30

  ЛАД написав:
  tea написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Простите, на инсинуации и бред отвечать надоело.

Знову ЛАД буянить.
Лібо на Вас немає. :mrgreen:

Чай, простите, но надоело. Надоели даже шутки на эту тему.
"В России две беды: дураки и дороги". Учитывая, что фраза была сказана ещё во времена империи, куда входила и бОльшая часть Украины, то это и про нас.

"Україна не Росія".(с)

https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... xjl4ou.jpg
Востаннє редагувалось tea в Чет 12 лип, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Вот даже здесь нелюбимый Охрименко пишет:
"Что же дальше? Да, ревальвация дальше. Будут и взлеты девальвации гривны, но это взлеты будет заканчиваться ревальвацией гривны в очередной раз. Хотя, если НБУ будет выкупать валюту на межбанке, то курс гривны существенно не ревальвирует. Может летом и увидим 25 грн, а может и дальше будет около 26 грн за доллар США. Вполне хорошо для всех. И нет обвала гривны, нет панике, нет бардака."

С Охрименко все понятно, послушай этого дауна и сделай наоборот.

Ревальвации не будет. Никогда в жизни мы уже не увидим курс 25, разве что Америка превратится в радиоактивный пепел. У Украины слабая экономика, поэтому гривна не будет крепче доллара или евро. Долги, торговый баланс, буксующие реформы, вялотекущая война, демографическая ситуация. Плюс накопления рисков с 17 через подзажатый курс гривны. Покатались на качельках, теперь в доллар и зимний выход уже под вопросом. Кто его знает, что будет после выборов. Вполне возможно, что хорошо постригут оленей, слившихся зимой на ложных пиках и заморозивших гривну на депо. В этом сезоне, если слив, то в короткую, с откупом перед выборами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:38

https://pbs.twimg.com/card_img/10174442 ... me=600x314

https://pbs.twimg.com/media/Dh4lAJVWAAAs_9-.jpg

https://pbs.twimg.com/media/Dhz3VkXW0AI4nH_.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DhuffL9WAAUBVsO.jpg

ЧС-2018.

https://pbs.twimg.com/media/DhufIguX0AAwim4.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DhWr5ZHWsAA0Xj9.jpg

Суперкурорт Лугандонії - Сєдово.

https://pbs.twimg.com/media/DhPpOm6X4AAlA3w.jpg

в Лугандонії кажуть:"Одна нога тут - друга там".

https://pbs.twimg.com/media/DhPSLc5X0AAvmd1.jpg
Востаннє редагувалось tea в Чет 12 лип, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:43

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.

Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне.
Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
€ важелI в НБУ ,лишн€ вiдкупля€ ,а якщо кому треба -да€ . Тому курс на МБ три днI фактично незмiнний .Моя думка ,а Ваша мабуть нI.

Посмотрим на следующей неделе, когда НБУ опубликует свои покупки-продажи.
Рычаги у НБУ, действительно, есть, это бесспорно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:50

tea
Чай,многие Ваши демотиваторы прикольные, но, мягко говоря, не всегда соответствуют жизни. Годятся для примитивной пропаганды не высшего пошиба.
"Наскальная живопись" у нас бывает и похуже, как в Харькове, так, наверное, и в Вашей Ахтырке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:52

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:"Україна не Росія".(с)
Від Луганська й до Карпат в кожній хаті є Хорват
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:22

  tea написав:Суперкурорт Лугандонії - Сєдово.

https://pbs.twimg.com/media/DhPpOm6X4AAlA3w.jpg

Селидово це Украина.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 07:52

варто, чи ні? ©®™

(може сьогодні у вихідний це не потруть...)
... і будь тут мудрим © ч. 3
vasilii написав:
львівський варіант:
30000+8000=38000*26=988000. якщо в місяць брати за оренду 10000грн
988000/10000=99місяців/12=8 років
=====

... все таки є нюансик: Ви вкладаєте 8тис.дол.в ремонт з розрахунком, що ремонт будете робити власноруч? - але ж Ваша праця - теж коштує! - і то далеко, не тиждень-два Вашої фізичної праці!(яка теж коштує і її теж потрібно зараховувати у Ваш "розрахунковий кошторис"!)))

...бо Я, от теж планую наступної весни робити ремонт ВЛАСНОРУЧ!(а точніше разом з батьком і можливо ще підключу брата) - але от собі думаю, наскільки це вигідно?
- от давайте розглянемо НАПРИКЛАД таке:
- наприклад, Я, умовно, скажімо заробляю 500грн/день..... - якщо Я залишу свою основну роботу, а займусь своїм ремонтом, то скільки буде складати та економія "на майстрах" і чи, взагалі, вона буде? - якщо за місяць треба відмінусувати 15тис.грн умовно моїх і ще батькових..... і ще братових(якщо ми за місяць впораємось втрьох, хоч це навряд, а швидше вийде більше!)
- тож, з нас трьох, умовно відмінусовую 45 тис. грн/міс.

- нехай "чужі майстри" візьмуть більше за роботу.... але тут постає питання, а чи вигідно заморочуватись САМИМ за тих пару зекономлених тисяч(10-20?)

....розумію, що в моїй квартирі це буде робитись "для себе", а не під здачу і в цьому буде ПЛЮС, що зробимо самі..... - але, якщо робити під здачу, то чи вигідно, а головне, НАСКІЛЬКИ буде вигідна та "заморока/канєтєль"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:23

ЛАД я уже писал, не знаю как у вас, а у нас никто зарплаты не поднимает,люди массово уезжают на зароботки и в итоге из-за нехватки рабочих рук(алкашей не в счет) предприятия закрываются, стало быть ,скажите как может не падать экспорт? И еще(может вы и знаете,но на всякий случай скажу) в нашей области ,есть такая организация - НИБУЛОН, которая в больших количествах построила зернохранилища вдоль реки, с которых в течении года (скорее всего в выгодные моменты), вывозят(вообще на баржах,а плавучее средство вроде бы даже не плывет,а идет,честно не помню как правильно говорить ,пускай моряки подскажут) зерно, соответственно не смотрите поквартально по зерну, и вообще (только мое субъективное мнение) кажется мне, что наши соседи видят нас, как источник сырья, (но никак не готовой продукции), а также рабочей силы ( про что они уже без стыда говорят и строят свои бюджеты исходя из прогнозируемого количества гастарбайтеров из Украины), потому и спрашиваю про процентное соотношение влияющих факторов на курс, вы уверенны что влияние экспорта 100% ?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:31

Re: Валютный рынок в контексте

  vovodabravis написав:ЛАД я уже писал, не знаю как у вас, а у нас никто зарплаты не поднимает,люди массово уезжают на зароботки и в итоге из-за нехватки рабочих рук(алкашей не в счет) предприятия закрываются,

Как такое может быть? У вас предприятие не может платить условные 15000 и закрывается, рабочий уезжает в Польшу, где предприятие ему платить 30000 и процветает.
Либо у вас депрессивный городок, хотя тут отписывались, что в Комсомольске, а это далеко от Харькова, хватает и работ, и зарплат. Либо вы живете в своей реальности. Может работаете в каком-нибудь облэнерго, общаетесь в определенном кругу людей и думаете, что это везде так?
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