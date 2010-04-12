Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:23

ЛАД я уже писал, не знаю как у вас, а у нас никто зарплаты не поднимает,люди массово уезжают на зароботки и в итоге из-за нехватки рабочих рук(алкашей не в счет) предприятия закрываются, стало быть ,скажите как может не падать экспорт? И еще(может вы и знаете,но на всякий случай скажу) в нашей области ,есть такая организация - НИБУЛОН, которая в больших количествах построила зернохранилища вдоль реки, с которых в течении года (скорее всего в выгодные моменты), вывозят(вообще на баржах,а плавучее средство вроде бы даже не плывет,а идет,честно не помню как правильно говорить ,пускай моряки подскажут) зерно, соответственно не смотрите поквартально по зерну, и вообще (только мое субъективное мнение) кажется мне, что наши соседи видят нас, как источник сырья, (но никак не готовой продукции), а также рабочей силы ( про что они уже без стыда говорят и строят свои бюджеты исходя из прогнозируемого количества гастарбайтеров из Украины), потому и спрашиваю про процентное соотношение влияющих факторов на курс, вы уверенны что влияние экспорта 100% ?