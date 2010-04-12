Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:55

Более того ,я точно знаю ,что наш район далеко не самый бедный, видел места где все намного хуже, и поверьте , у нас все ржут со статистики средней зарплаты в 8к , как по мне это наверное актуально для киева и львова , у других намного все тусклей. хотя в принципе я был только в трех областях Украины и вполне возможно ,что в самых "злачных"

также в херсоне родственница отправив чадо в лагерь на месяц, проработала 3 недели на местной швейке и получила 4к на руки, это конечно больше чем у нас, ведь для этого здесь нужно проработать месяц, но никак не 15-25 о каких говорилось, и тем более никакой автобус за ней не ездил, когда она уходила с работы ее слезно просили хоть по полдня приходить, пока ее ребенок в школе для глухих,так как каждая пара рук на вес золота, но ни единого слова не было о возможном увеличении зарплаты.