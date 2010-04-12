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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:45
Vlad442 Как тогда вы будете плеваться если я скажу,что у нас каждый десятый работает на 0.75 ставки? И вы даже не догадываетесь как для меня дико звучат цифры ваших зарплат.Если честно , это какой-то апофеоз сюрреализма.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:55
Re: Валютный рынок в контексте
Более того ,я точно знаю ,что наш район далеко не самый бедный, видел места где все намного хуже, и поверьте , у нас все ржут со статистики средней зарплаты в 8к , как по мне это наверное актуально для киева и львова , у других намного все тусклей. хотя в принципе я был только в трех областях Украины и вполне возможно ,что в самых "злачных"
также в херсоне родственница отправив чадо в лагерь на месяц, проработала 3 недели на местной швейке и получила 4к на руки, это конечно больше чем у нас, ведь для этого здесь нужно проработать месяц, но никак не 15-25 о каких говорилось, и тем более никакой автобус за ней не ездил, когда она уходила с работы ее слезно просили хоть по полдня приходить, пока ее ребенок в школе для глухих,так как каждая пара рук на вес золота, но ни единого слова не было о возможном увеличении зарплаты.
Востаннє редагувалось vovodabravis в П'ят 13 лип, 2018 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:06
Доброго ранку панове . У всих € складнощi ,бо сайт финанси не вiдкриват€ться ,нема доступу.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:28
Re: Валютный рынок в контексте
И это правда, пол города работает за 4-5-6 к грн и это считается неплохо, 7-10 к. уже очень хорошо, такие зп тоже есть, но там квалификация или опыт. Ну и торговля т.е. торговые, супервайзеры, регионалы и т.д. там для нормальных от 10 до 20, но целый день жо..а в мыле.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:36
Причина на 99% вероянтости в том, что админ сайта внедрил где-то на странице виджет вконтакте, яндекса..., еще какой-то забаненной у нас руснявой срани.
Итого сайт загружается почти полностью, но не открывается, ожидая загрузки виджета. Которая никогда не произойдёт.
В итоге загрузка виджета вылетает по тайм-ауту, и сайт наконец открывается.
Пофиксить никак, кроме как убрать эти вконтакты, одноклассники, яндексы, или ходить через впн (на украинский финансовый сайт, ага).
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:47
portoz у меня брат торговый представитель по мороженому , получает в сезон 15 к в месяц, но у него 300 баксов в месяц на машину не глядя, дороги в хлам и машины в итоге через месяц в хлам, также минимум два раза в год меняет тачку ,так-как потом кисель не продашь
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:49
Re: Валютный рынок в контексте
1к у.е. реальная зп фактически для любого обл центра, но есть одно условие нужно работать. И иногда на перспективу,.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:53
Re: Валютный рынок в контексте
В большинстве случаев торговым со своей машиной, выплачивается амортизация транспортного средства, плюс они все равно экономят ещё на топливе.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:57
Долярчик Вот я и говорю, что данная статистика возможна для Киева и Львова, хотелось бы к вам хоть краем глаза посмотреть как живете , почувствовать людей, все знакомые говорят что нет более добродушного человека кроме львовца, хотя моя бабушка от-туда но в детстве их розкулачили отца и мать расстреляли ее в восем в наймыты по московии увезли,наверное чтобы людям глаза не елозила.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:30
Тоже в свои почти 40 постоянно нарываюсь на зависть одногодок, которые уроки/пары прокурили/пропили. На длинном отрезке времени все становится на свои места.
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