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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5421542254235424

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:41

Re: Валютный рынок в контексте

Просьба от нытья на тему низких зарплат таки перейти к теме ветки
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:50

Щє один крок для відновлення співпраці з МВФ

Щє один крок для відновлення співпраці з МВФ. Питання по ВАКС :
12 липня Верховна Рада 254 голосами прийняла #ЗП7441 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"
https://twitter.com/verkhovna_rada
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:43

Вчера НБУ продемонстрировал типа свою независимость .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:06

Re: Валютный рынок в контексте

Остатки средств на корсчетах банков увеличились. Они выросли на 5,15% до 58,3 миллиардов гривен.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:10

vovodabravis , я дико извиняюсь, но ветка -- о валюте. Можно перенести обсуждение ваших локальных проблем трудоустройства куда-нибудь в другое место? По теме валюты от вас ни слова, зато обсуждения зарплат -- уже пару десятков сообщений за два дня.

Заранее спасибо.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:26

Re: Валютный рынок в контексте

Реальное понимание уровня зарплат даёт возможность ориентироваться в черных водах наличного рынка, иногда.
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:43

Re: Валютный рынок в контексте

Київ ЧР з обіду почав додавати 23-24/27-30.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:54

Re: Валютный рынок в контексте

Я имел в виду, реально достижимая, а не всем подряд.
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:55

Re: Валютный рынок в контексте

Є таке відчуття ,що з понеділка доляр піде стрімко вгору на МБ.
Перес де Куэльяр
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