|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:41
Re: Валютный рынок в контексте
Просьба от нытья на тему низких зарплат таки перейти к теме ветки
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:50
Щє один крок для відновлення співпраці з МВФ
Щє один крок для відновлення співпраці з МВФ. Питання по ВАКС :
12 липня Верховна Рада 254 голосами прийняла #ЗП7441 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:43
Вчера НБУ продемонстрировал типа свою независимость .
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:06
Re: Валютный рынок в контексте
Остатки средств на корсчетах банков увеличились. Они выросли на 5,15% до 58,3 миллиардов гривен.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:10
vovodabravis , я дико извиняюсь, но ветка -- о валюте. Можно перенести обсуждение ваших локальных проблем трудоустройства куда-нибудь в другое место? По теме валюты от вас ни слова, зато обсуждения зарплат -- уже пару десятков сообщений за два дня.
Заранее спасибо.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:26
Re: Валютный рынок в контексте
Реальное понимание уровня зарплат даёт возможность ориентироваться в черных водах наличного рынка, иногда.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:43
Re: Валютный рынок в контексте
Київ ЧР з обіду почав додавати 23-24/27-30.
Зараз переглядають цей форум: Zebra, Перес де Куэльяр і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|