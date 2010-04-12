RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 542354245425542654275428>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:19

  Игорь написав:Перес, Вы конечно меня извините, но если так "заклинать", то точно когда-то угадаешь

Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишете , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 06.01.17
Подякував: 580 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:20

Запорожье повы 26,27-26,35, тепло, хорошо...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:21

Re: Валютный рынок в контексте

  portoz написав:И это правда, пол города работает за 4-5-6 к грн и это считается неплохо, 7-10 к. уже очень хорошо, такие зп тоже есть, но там квалификация или опыт.

Никто не спорит. В провинции 5-6 это уже деньги, за которые ходят на работу, но не перерабатываются. Досиживают до пенсии, или первая работа для развлечения. 8-10 уже нужно что-то уметь.
Те, кто хотят, умеют и готовы вклалывать получают больше, но это уже не основная масса.
Vlad442
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:21

  Перес де Куэльяр написав:
  Игорь написав:Перес, Вы конечно меня извините, но если так "заклинать", то точно когда-то угадаешь

Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишите , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.

*Відправлено з Чату

Мыслей нет, поэтому и молчу :(
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 23.01.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Є таке відчуття ,що з понеділка доляр піде стрімко вгору на МБ.

Прогнозы неблагодарное дело. Особенно в этом году. Рынок ведет себя очень не типично. Можно предположить, что будет что угодно, кроме повторения один в один прошлогодней и позпрошлогодней схемы.
Мне кажется, что будет загон вверх - к этому все идет, накапливаются силы, доллар по копейке прибавляет. В начале сентября откат. Спекулянтам нужно качать качели.
Vlad442
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:30

  Игорь написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Игорь написав:Перес, Вы конечно меня извините, но если так "заклинать", то точно когда-то угадаешь

Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишите , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.

*Відправлено з Чату

Мыслей нет, поэтому и молчу :(

Да наверно никто вниз и не ждет, но скорее по одной-две-три копейки в день, вот и будем встречать 29;ХХ к Новому Году, поднявшийся курс ,такой постоянный и стабильно мелко возрастающий))) и волки сыты , и овцы целы
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 26.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:30

  Перес де Куэльяр написав:Київ ЧР з обіду почав додавати 23-24/27-30.


Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....
rasmus
 
Повідомлень: 851
З нами з: 23.04.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:40

  vovodabravis написав:............
Да наверно никто вниз и не ждет, но скорее по одной-две-три копейки в день, вот и будем встречать 29;ХХ к Новому Году, поднявшийся курс ,такой постоянный и стабильно мелко возрастающий))) и волки сыты , и овцы целы

Так не бывает. Равномерное прямолинейное движение возможно в космосе. но не на рынке. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9785
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3081 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:42

  Vlad442 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Є таке відчуття ,що з понеділка доляр піде стрімко вгору на МБ.

Прогнозы неблагодарное дело. Особенно в этом году. Рынок ведет себя очень не типично. Можно предположить, что будет что угодно, кроме повторения один в один прошлогодней и позпрошлогодней схемы.
Мне кажется, что будет загон вверх - к этому все идет, накапливаются силы, доллар по копейке прибавляет. В начале сентября откат. Спекулянтам нужно качать качели.

Кого Вы имеете ввиду под спекулянтами - НБУ или менял типа гагарина? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9785
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3081 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:50

  Перес де Куэльяр написав:Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишете , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.

*Відправлено з Чату


Отпускной сезон потомчимся на месте. Возможно с небольшими всплесками вверх. Но верится (вернее хочется верить :) ) что увидим и 25.99.
Осенью начнем рывками расти. Избирательная компания с одной стороны будет добавлять нервозность с другой способствовать притоку капитала. Далеко не уйдем 27-28.
Конец-начало года будут осваивать бюджет. Для многих это возможно в последний раз. Так что будут работать непокладая рук. Курс 30+ думается наработают. )
Весной после выборов попустит.
Имхо все: как всегда.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 542354245425542654275428>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Fedor, imlex, ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1269, 1270, 1271
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12704 1404962
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 14:21
vovodabravis
Валютный рынок в мире 1 ... 630, 631, 632
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6317 1337272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241700
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.