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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:19
Игорь написав:
Перес, Вы конечно меня извините, но если так "заклинать", то точно когда-то угадаешь
Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишете , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 13 лип, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:20
Запорожье повы 26,27-26,35, тепло, хорошо...
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edvardd
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:21
portoz написав:
И это правда, пол города работает за 4-5-6 к грн и это считается неплохо, 7-10 к. уже очень хорошо, такие зп тоже есть, но там квалификация или опыт.
Никто не спорит. В провинции 5-6 это уже деньги, за которые ходят на работу, но не перерабатываются. Досиживают до пенсии, или первая работа для развлечения. 8-10 уже нужно что-то уметь.
Те, кто хотят, умеют и готовы вклалывать получают больше, но это уже не основная масса.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:26
Перес де Куэльяр написав:
Є таке відчуття ,що з понеділка доляр піде стрімко вгору на МБ.
Прогнозы неблагодарное дело. Особенно в этом году. Рынок ведет себя очень не типично. Можно предположить, что будет что угодно, кроме повторения один в один прошлогодней и позпрошлогодней схемы.
Мне кажется, что будет загон вверх - к этому все идет, накапливаются силы, доллар по копейке прибавляет. В начале сентября откат. Спекулянтам нужно качать качели.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:30
Игорь написав: Перес де Куэльяр написав: Игорь написав:
Перес, Вы конечно меня извините, но если так "заклинать", то точно когда-то угадаешь
Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишите , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.*Відправлено з Чату
Мыслей нет, поэтому и молчу
Да наверно никто вниз и не ждет, но скорее по одной-две-три копейки в день, вот и будем встречать 29;ХХ к Новому Году, поднявшийся курс ,такой постоянный и стабильно мелко возрастающий))) и волки сыты , и овцы целы
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vovodabravis
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:30
Перес де Куэльяр написав:
Київ ЧР з обіду почав додавати 23-24/27-30.
Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....
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rasmus
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:40
vovodabravis написав:
............
Да наверно никто вниз и не ждет, но скорее по одной-две-три копейки в день, вот и будем встречать 29;ХХ к Новому Году, поднявшийся курс ,такой постоянный и стабильно мелко возрастающий))) и волки сыты , и овцы целы
Так не бывает. Равномерное прямолинейное движение возможно в космосе. но не на рынке.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:42
Vlad442 написав: Перес де Куэльяр написав:
Є таке відчуття ,що з понеділка доляр піде стрімко вгору на МБ.
Прогнозы неблагодарное дело. Особенно в этом году. Рынок ведет себя очень не типично. Можно предположить, что будет что угодно, кроме повторения один в один прошлогодней и позпрошлогодней схемы.
Мне кажется, что будет загон вверх - к этому все идет, накапливаются силы, доллар по копейке прибавляет. В начале сентября откат. Спекулянтам нужно качать качели.
Кого Вы имеете ввиду под спекулянтами - НБУ или менял типа гагарина?
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:50
Перес де Куэльяр написав:
Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишете , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.*Відправлено з Чату
Отпускной сезон потомчимся на месте. Возможно с небольшими всплесками вверх. Но верится (вернее хочется верить
) что увидим и 25.99.
Осенью начнем рывками расти. Избирательная компания с одной стороны будет добавлять нервозность с другой способствовать притоку капитала. Далеко не уйдем 27-28.
Конец-начало года будут осваивать бюджет. Для многих это возможно в последний раз. Так что будут работать непокладая рук. Курс 30+ думается наработают. )
Весной после выборов попустит.
Имхо все: как всегда.
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