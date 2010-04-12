Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:08

ЛАД Как по мне нынешняя власть делает упор на стабильность валюты(стабильно возрастающей))), газ поднимут,ведь вы хотели в Евросоюз? а мвф хочет нормальной для всех цены на газ(по их мнению), у нас ведь средняя зарплата 8к, неужто вы не потяните? Если мы будем покорно слушаться мвф то и Евросоюз не за горизонтом, примет в свои обьтия такую прекрасную сырьевую точку с кучей народу готовых работать где лучше платят, но сначала ,конечно, поднимем бюджет польши до уровня германии , чтобы им была возможность платить нам столько же ,как и в германии (чуть меньше ,чтобы компенсировать дорогу туда), но все же лучше чем курс от 40 , и в итоге тот же газ подымется до тех же значений , но уже из-за безысходности? А вы уверены , что в этой многоходовке у нас вообще, есть хоть какая-то свобода выбора?