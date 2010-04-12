RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54245425542654275428>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:00

Торговые войны разворачиваются где-то, но отзываются и на нас по принципу: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат".
Сразу два крупных мобильных оператора страны вынуждены были пересмотреть свои планы по развертыванию сети широкополосного интернет-доступа по технологии 4G. Виной тому масштабные санкции, которые весной 2018 года Министерство торговли США применило к китайскому государственному производителю телеком оборудования ZTE.

Внезапно оказалось, что такой техники в Украине немало. Причем речь идет не о простых мобильных телефонах, а о т.н. «основном оборудовании». Том, на котором украинцам предоставляют услуги мобильной связи. Теперь операторы заворачивают поставки уже законтрактованной техники и спешно ищут ей замену. А украинцам придется запастись терпением — запуск полноценного 4G откладывается. ...

https://ubr.ua/market/telecom/sanktsii-protiv-zte-tramp-zamorozil-4g-v-ukraine--3873019
Выльется это в дополнительные затраты (валютные).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9785
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3081 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Кого Вы имеете ввиду под спекулянтами - НБУ или менял типа гагарина?

Менялы идут за рынком, а не создают тренд. Тут нужны игроки по-крупнее. Правительство, минфин, банки, НБУ, крупные игроки "нерезиденты". Я не знаю всей кухни.
Вспомните зимний цирк с гривневыми огвз под заоблачные проценты. Кто его устроил? Кто на этом нажился? Вот их я и называю спекулянтами.
Vlad442
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:02

  rasmus написав:Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....

Курс доляра останнього часу зрiс -слабо здають , а розумнI люди зараз вiдкупляють , поки «оленI» не сполохались та не спохватилися ,якI потiм будуть знiмати сонцезахиснI окуляри i вилупляти беньки ,протираючи iх,та причмокувати ,чому такI. котирування високI а коли воно виросло?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 06.01.17
Подякував: 580 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Aps написав:Отпускной сезон потомчимся на месте. Возможно с небольшими всплесками вверх. Но верится (вернее хочется верить ) что увидим и 25.99.
Осенью начнем рывками расти. Избирательная компания с одной стороны будет добавлять нервозность с другой способствовать притоку капитала. Далеко не уйдем 27-28.
Конец-начало года будут осваивать бюджет. Для многих это возможно в последний раз. Так что будут работать непокладая рук. Курс 30+ думается наработают. )
Весной после выборов попустит.
Имхо все: как всегда.

Я вижу, что стоит задача постричь тех, кто думает "все как всегда".
Что четко известно, что к выборам курс будет 26-27. Остальное время его может колбасить как угодно и когда угодно. Это знают только кукловоды. Могут загнать и до 33, а потом выйти все в белом и "взять ситуацию под контроль". И заработок, и политические дивиденды.
Сезонные колебания были вызваны слабостью финансовой системы, которая физически не могла их гасить. Сейчас рычагов достаточно чтобы управлять курсом, как автомобилем.
Vlad442
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:08

ЛАД Как по мне нынешняя власть делает упор на стабильность валюты(стабильно возрастающей))), газ поднимут,ведь вы хотели в Евросоюз? а мвф хочет нормальной для всех цены на газ(по их мнению), у нас ведь средняя зарплата 8к, неужто вы не потяните? Если мы будем покорно слушаться мвф то и Евросоюз не за горизонтом, примет в свои обьтия такую прекрасную сырьевую точку с кучей народу готовых работать где лучше платят, но сначала ,конечно, поднимем бюджет польши до уровня германии , чтобы им была возможность платить нам столько же ,как и в германии (чуть меньше ,чтобы компенсировать дорогу туда), но все же лучше чем курс от 40 , и в итоге тот же газ подымется до тех же значений , но уже из-за безысходности? А вы уверены , что в этой многоходовке у нас вообще, есть хоть какая-то свобода выбора?
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 26.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:08

  Vlad442 написав:
  ЛАД написав:Кого Вы имеете ввиду под спекулянтами - НБУ или менял типа гагарина?

Менялы идут за рынком, а не создают тренд. Тут нужны игроки по-крупнее. Правительство, минфин, банки, НБУ, крупные игроки "нерезиденты". Я не знаю всей кухни.
Вспомните зимний цирк с гривневыми огвз под заоблачные проценты. Кто его устроил? Кто на этом нажился? Вот их я и называю спекулянтами.

Нерезы у нас очень уж большой роли сегодня не играют.
Правительство, минфин, банки - по сравнению с НБУ дети. Т.е. остаётся НБУ. :)
Гривневые огвз под заоблачные проценты будут продолжаться. При ставке НБУ 17,5% они другими быть не могут. А цирк был скорее не зимний, а летний, когда инвесторам дали выйти по курсу 26 при входе по 28+. Вот это был цирк, по кот. тюрьма плачет. :evil:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9785
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3081 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:10

  Vlad442 написав:Сезонные колебания были вызваны слабостью финансовой системы, которая физически не могла их гасить. Сейчас рычагов достаточно чтобы управлять курсом, как автомобилем.


Видите какието глобальные изменения в финансовой системе страны?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:17

ЛАД
То есть, я правильно понимаю, надо было НБУ выйти на межбанк и покупать $ по 28? :D
Или еще лучше - по 29 грн./$, чтобы у нерезидентов вследующей раз и мысли не было покупать наши ОВГЗ?
Fedor
 
Повідомлень: 79
З нами з: 11.09.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:18

  Aps написав: Отпускной сезон потомчимся на месте. Возможно с небольшими всплесками вверх. Но верится (вернее хочется верить :) ) что увидим и 25.99.
Осенью начнем рывками расти.

Десь так і буде.Влітку політичне життя неактивне,тому курс буде йти вгору невеликими кроками.
В конкурсі прогнозів я дав свій прогноз,що в Києві на готівці курс перетне позначку 27.00 на купівлю аж в третій декаді вересня.
Хто хоче приєднатись - заходьте.
topic216630.html?start=190
Хто вступив на 1 етапі - не забудьте до 15 числа оновити прогноз по основному конкурсу і дати прогноз по першому конкурсу в конкурсі,де переможець отримає 500 грн.
15 липня стартує 3 етап і другий конкурс в конкурсі,призом в якому буде теж 500 грн.
tea
 
Повідомлень: 14848
З нами з: 15.11.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1817 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:24

Re: Валютный рынок в контексте

Скоро начнется переток валюты с банков на чр и все выровняется)
Рада вроде все приняла, что нужно, нбу ставку приподнял, отпуск, сезон затишья) корсчета высокие, а мб +- пару копеек туда-сюда и на след недели налоги начнуть платить)
Хотя, как тут уже писали, на след неделе райфайзен выплатит дивиденды, нерезиденты могут в валюту переходить, грн депозитчики конвертируются в валюту, трамп с путиным болтать будут, чм закончится. Может быть интересно, я уже на заборе, средний мой курс 26.07
rils33
 
Повідомлень: 20
З нами з: 12.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54245425542654275428>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Fedor, imlex і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1269, 1270, 1271
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12704 1404959
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 14:21
vovodabravis
Валютный рынок в мире 1 ... 630, 631, 632
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6317 1337272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241700
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron