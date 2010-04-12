Торговые войны разворачиваются где-то, но отзываются и на нас по принципу: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат".
Сразу два крупных мобильных оператора страны вынуждены были пересмотреть свои планы по развертыванию сети широкополосного интернет-доступа по технологии 4G. Виной тому масштабные санкции, которые весной 2018 года Министерство торговли США применило к китайскому государственному производителю телеком оборудования ZTE.
Внезапно оказалось, что такой техники в Украине немало. Причем речь идет не о простых мобильных телефонах, а о т.н. «основном оборудовании». Том, на котором украинцам предоставляют услуги мобильной связи. Теперь операторы заворачивают поставки уже законтрактованной техники и спешно ищут ей замену. А украинцам придется запастись терпением — запуск полноценного 4G откладывается. ...
ЛАД написав:Кого Вы имеете ввиду под спекулянтами - НБУ или менял типа гагарина?
Менялы идут за рынком, а не создают тренд. Тут нужны игроки по-крупнее. Правительство, минфин, банки, НБУ, крупные игроки "нерезиденты". Я не знаю всей кухни. Вспомните зимний цирк с гривневыми огвз под заоблачные проценты. Кто его устроил? Кто на этом нажился? Вот их я и называю спекулянтами.
rasmus написав:Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....
Курс доляра останнього часу зрiс -слабо здають , а розумнI люди зараз вiдкупляють , поки «оленI» не сполохались та не спохватилися ,якI потiм будуть знiмати сонцезахиснI окуляри i вилупляти беньки ,протираючи iх,та причмокувати ,чому такI. котирування високI а коли воно виросло?
Aps написав:Отпускной сезон потомчимся на месте. Возможно с небольшими всплесками вверх. Но верится (вернее хочется верить ) что увидим и 25.99. Осенью начнем рывками расти. Избирательная компания с одной стороны будет добавлять нервозность с другой способствовать притоку капитала. Далеко не уйдем 27-28. Конец-начало года будут осваивать бюджет. Для многих это возможно в последний раз. Так что будут работать непокладая рук. Курс 30+ думается наработают. ) Весной после выборов попустит. Имхо все: как всегда.
Я вижу, что стоит задача постричь тех, кто думает "все как всегда". Что четко известно, что к выборам курс будет 26-27. Остальное время его может колбасить как угодно и когда угодно. Это знают только кукловоды. Могут загнать и до 33, а потом выйти все в белом и "взять ситуацию под контроль". И заработок, и политические дивиденды. Сезонные колебания были вызваны слабостью финансовой системы, которая физически не могла их гасить. Сейчас рычагов достаточно чтобы управлять курсом, как автомобилем.
ЛАД Как по мне нынешняя власть делает упор на стабильность валюты(стабильно возрастающей))), газ поднимут,ведь вы хотели в Евросоюз? а мвф хочет нормальной для всех цены на газ(по их мнению), у нас ведь средняя зарплата 8к, неужто вы не потяните? Если мы будем покорно слушаться мвф то и Евросоюз не за горизонтом, примет в свои обьтия такую прекрасную сырьевую точку с кучей народу готовых работать где лучше платят, но сначала ,конечно, поднимем бюджет польши до уровня германии , чтобы им была возможность платить нам столько же ,как и в германии (чуть меньше ,чтобы компенсировать дорогу туда), но все же лучше чем курс от 40 , и в итоге тот же газ подымется до тех же значений , но уже из-за безысходности? А вы уверены , что в этой многоходовке у нас вообще, есть хоть какая-то свобода выбора?
ЛАД написав:Кого Вы имеете ввиду под спекулянтами - НБУ или менял типа гагарина?
Менялы идут за рынком, а не создают тренд. Тут нужны игроки по-крупнее. Правительство, минфин, банки, НБУ, крупные игроки "нерезиденты". Я не знаю всей кухни. Вспомните зимний цирк с гривневыми огвз под заоблачные проценты. Кто его устроил? Кто на этом нажился? Вот их я и называю спекулянтами.
Нерезы у нас очень уж большой роли сегодня не играют. Правительство, минфин, банки - по сравнению с НБУ дети. Т.е. остаётся НБУ. Гривневые огвз под заоблачные проценты будут продолжаться. При ставке НБУ 17,5% они другими быть не могут. А цирк был скорее не зимний, а летний, когда инвесторам дали выйти по курсу 26 при входе по 28+. Вот это был цирк, по кот. тюрьма плачет.
Aps написав: Отпускной сезон потомчимся на месте. Возможно с небольшими всплесками вверх. Но верится (вернее хочется верить ) что увидим и 25.99. Осенью начнем рывками расти.
Десь так і буде.Влітку політичне життя неактивне,тому курс буде йти вгору невеликими кроками. В конкурсі прогнозів я дав свій прогноз,що в Києві на готівці курс перетне позначку 27.00 на купівлю аж в третій декаді вересня. Хто хоче приєднатись - заходьте. topic216630.html?start=190 Хто вступив на 1 етапі - не забудьте до 15 числа оновити прогноз по основному конкурсу і дати прогноз по першому конкурсу в конкурсі,де переможець отримає 500 грн. 15 липня стартує 3 етап і другий конкурс в конкурсі,призом в якому буде теж 500 грн.
Скоро начнется переток валюты с банков на чр и все выровняется) Рада вроде все приняла, что нужно, нбу ставку приподнял, отпуск, сезон затишья) корсчета высокие, а мб +- пару копеек туда-сюда и на след недели налоги начнуть платить) Хотя, как тут уже писали, на след неделе райфайзен выплатит дивиденды, нерезиденты могут в валюту переходить, грн депозитчики конвертируются в валюту, трамп с путиным болтать будут, чм закончится. Может быть интересно, я уже на заборе, средний мой курс 26.07