Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:26

Vlad442 написав: ..........

Я вижу, что стоит задача постричь тех, кто думает "все как всегда".

Что четко известно, что к выборам курс будет 26-27. Остальное время его может колбасить как угодно и когда угодно. Это знают только кукловоды. Могут загнать и до 33, а потом выйти все в белом и "взять ситуацию под контроль". И заработок, и политические дивиденды. ..........Я вижу, что стоит задача постричь тех, кто думает "все как всегда".Что четко известно, что к выборам курс будет 26-27. Остальное время его может колбасить как угодно и когда угодно. Это знают только кукловоды. Могут загнать и до 33, а потом выйти все в белом и "взять ситуацию под контроль". И заработок, и политические дивиденды.

Сезонные колебания были вызваны слабостью финансовой системы, которая физически не могла их гасить. Сейчас рычагов достаточно чтобы управлять курсом, как автомобилем.

мвф хочет нормальной для всех цены на газ(по их мнению), у нас ведь средняя зарплата 8к, неужто вы не потяните?

одинаковая

одинаковую

Если мы будем покорно слушаться мвф то и Евросоюз не за горизонтом, примет в свои обьтия такую прекрасную сырьевую точку с кучей народу готовых работать где лучше платят

А вы уверены , что в этой многоходовке у нас вообще, есть хоть какая-то свобода выбора?

Это Вас кто рассказал (особенно про 26-27 к выборам)? Или это "божественное откровение"?Рычагов достаточно, а тяги не порвутся?МВФ в общем прав. Когда Вы приходите в магазин за хлебом, у Вас же справку о доходах не требуют, цена для всех- нет денег, не покупай. МВФ точно так же требуетдля всех цену на газ. Как решить вопрос, чтобы народ не помёрз, это уже наша проблема.Это Вы размечтались! В ЕС в ближайшее время (10лет? 15?) никто нас не примет. А народ и без этого всё больше работает в Польше.Выбор есть всегда.