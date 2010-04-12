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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:24
Скоро начнется переток валюты с банков на чр и все выровняется)
Рада вроде все приняла, что нужно, нбу ставку приподнял, отпуск, сезон затишья) корсчета высокие, а мб +- пару копеек туда-сюда и на след недели налоги начнуть платить)
Хотя, как тут уже писали, на след неделе райфайзен выплатит дивиденды, нерезиденты могут в валюту переходить, грн депозитчики конвертируются в валюту, трамп с путиным болтать будут, чм закончится. Может быть интересно, я уже на заборе, средний мой курс 26.07
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rils33
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:24
Aps написав: Перес де Куэльяр написав:
Я вниз не чекаю i що? Ви ж нiчого не пишете , так я пишу за Вас це . Якщо € заперечення викладайте своi думки про подальшI рухи доляра.*Відправлено з Чату
Отпускной сезон потомчимся на месте. Возможно с небольшими всплесками вверх. Но верится (вернее хочется верить
) что увидим и 25.99.
Осенью начнем рывками расти. Избирательная компания с одной стороны будет добавлять нервозность с другой способствовать притоку капитала. Далеко не уйдем 27-28.
Конец-начало года будут осваивать бюджет. Для многих это возможно в последний раз. Так что будут работать непокладая рук. Курс 30+ думается наработают. )
Весной после выборов попустит.
Имхо все: как всегда.
Шлях до 25.99 ми вже обговорювали , та чому НБУ не втримав курс ,коли пiшли вгору до 26.51 ,бо нема в планах регулятора укрiплювати гривню . Зараз коливання в коридорI 26.20-26.50 .ДалI сходинками буде змiщувати доляр в строну зростання .
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:26
Vlad442 написав:
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Я вижу, что стоит задача постричь тех, кто думает "все как всегда".
Что четко известно, что к выборам курс будет 26-27. Остальное время его может колбасить как угодно и когда угодно. Это знают только кукловоды. Могут загнать и до 33, а потом выйти все в белом и "взять ситуацию под контроль". И заработок, и политические дивиденды.
Это Вас кто рассказал (особенно про 26-27 к выборам)? Или это "божественное откровение"?
Сезонные колебания были вызваны слабостью финансовой системы, которая физически не могла их гасить. Сейчас рычагов достаточно чтобы управлять курсом, как автомобилем.
Рычагов достаточно, а тяги не порвутся?vovodabravis
мвф хочет нормальной для всех цены на газ(по их мнению), у нас ведь средняя зарплата 8к, неужто вы не потяните?
МВФ в общем прав. Когда Вы приходите в магазин за хлебом, у Вас же справку о доходах не требуют, цена для всех одинаковая
- нет денег, не покупай. МВФ точно так же требует одинаковую
для всех цену на газ. Как решить вопрос, чтобы народ не помёрз, это уже наша проблема.
Если мы будем покорно слушаться мвф то и Евросоюз не за горизонтом, примет в свои обьтия такую прекрасную сырьевую точку с кучей народу готовых работать где лучше платят
Это Вы размечтались! В ЕС в ближайшее время (10лет? 15?) никто нас не примет. А народ и без этого всё больше работает в Польше.
А вы уверены , что в этой многоходовке у нас вообще, есть хоть какая-то свобода выбора?
Выбор есть всегда.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:27
17.5% при стабильном курсе это нормально? Это ружье, которое будет стрелять в последнем акте.
Я не финансист, но с точки зрения здравого смысла - ставка, по которой занимает государство в долларах, минус инфляция доллара это страновой риск. Ставка по гривне минус ставка по валюте это риск валюты, то есть примерно на эту цифру должен расти курс от года к году. У нас и близко эти цифры не совпадают. Значит напряжение в системе накапливаются и система становится все менее устойчивой к воздействию внешних факторов.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:27
Fedor написав:ЛАД
То есть, я правильно понимаю, надо было НБУ выйти на межбанк и покупать $ по 28?
А чому ні?Нерезиденти продали долари по 28+ і вклали в ОВДП по ставці 16%+.
Де такі відсотки є на Заході?
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:31
Перес де Куэльяр написав:
Шлях до 25.99 ми вже обговорювали , та чому НБУ не втримав курс ,коли пiшли вгору до 26.51 ,бо нема в планах регулятора укрiплювати гривню .
Трудно назвать укреплением колебания в 1-2%.
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Aps
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:32
ЛАД написав:
Это Вас кто рассказал (особенно про 26-27 к выборам)? Или это "божественное откровение"?
Людям нужны стабильность и покращення. Иначе у них на избирательных участках могут появиться дурные мысли. Если весной 16-ого был курс 26-27, весной 17-ого 26-27, весной 18-ого 26-27, то какой курс будет ассоциироваться у народа со стабильностью?
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:39
Aps написав: Перес де Куэльяр написав:
Шлях до 25.99 ми вже обговорювали , та чому НБУ не втримав курс ,коли пiшли вгору до 26.51 ,бо нема в планах регулятора укрiплювати гривню . quote] Трудно назвать укреплением колебания в 1-2%.
А депозити в $ пiд 3% рiчних? Як називати ,якщо 1-2% це не коливання.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 13 лип, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:40
Fedor написав:ЛАД
То есть, я правильно понимаю, надо было НБУ выйти на межбанк и покупать $ по 28?
Или еще лучше - по 29 грн./$, чтобы у нерезидентов вследующей раз и мысли не было покупать наши ОВГЗ?
По 28 не обязательно, а про 29 я вашу мысль вообще не понял.
Но по 27-27,5 вполне можно было.
И вообще роль нерезов в ОВГЗ, по-моему, сильно преувеличена. Лень сейчас искать точные цифры, но навскидку они купили на сумму эквивалентную где-то до 300 млн. долл. Эта сумма спасла "отца русской демократии"? Без неё мы не обошлись бы никак? Валютные облиги мы размещаем под 7+% годовых
и считаем, что это дорого (правильно, в общем-то, считаем), а тут, получается, разместились где-то под 17+% на полгода (т.е. около 35% годовых!
) и рады и счастливы?
Вместо 300 млн. вернули где-то 350 млн. через полгода. Это Вам нравится?
А также человеку, кот. поставил Вам +?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 13 лип, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:46
Vlad442 написав: ЛАД написав:
Это Вас кто рассказал (особенно про 26-27 к выборам)? Или это "божественное откровение"?
Людям нужны стабильность и покращення. Иначе у них на избирательных участках могут появиться дурные мысли. Если весной 16-ого был курс 26-27, весной 17-ого 26-27, весной 18-ого 26-27, то какой курс будет ассоциироваться у народа со стабильностью?
"стабильность и покращення" нужны. Но у обычных людей они больше ассоциируются не с курсом, а с ценами. Если курс упадёт даже до 20, а цены на всё будут расти так же, как до сих пор, то ни о какой "стабильности и покращення" люди думать не будут. А вот если наоборот, то вполне. Но это не реально, к сожалению.
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