ЛАД написав:Это Вас кто рассказал (особенно про 26-27 к выборам)? Или это "божественное откровение"?
Людям нужны стабильность и покращення. Иначе у них на избирательных участках могут появиться дурные мысли. Если весной 16-ого был курс 26-27, весной 17-ого 26-27, весной 18-ого 26-27, то какой курс будет ассоциироваться у народа со стабильностью?
"стабильность и покращення" нужны. Но у обычных людей они больше ассоциируются не с курсом, а с ценами. Если курс упадёт даже до 20, а цены на всё будут расти так же, как до сих пор, то ни о какой "стабильности и покращення" люди думать не будут. А вот если наоборот, то вполне. Но это не реально, к сожалению.
Не знаю на що там реагують звичайні на попугаї в цінниках долара чи на попугаї в цінниках хліба... А нормальні реагують на те більше чи менше(краще чи гірше) вони стали жити в порівнянні з учора.... Тому Бе з привязки до ціни долара і розміру зарплати- всіх цікавить скільки кг мяса/хліба/комуналки/відпочити/лікуватись/відкласти - вони можуть собі позволити сьогодні в порівнянні з учора.
Єдина проблема полягає в тому що те що є сьогодні на нас впливає сильніше того що було вчора- тому деколи в людей спостерігаються неадекватні заяви.
budivelnik написав:А нормальні реагують на те більше чи менше(краще чи гірше) вони стали жити в порівнянні з учора....
budivelnik написав:Єдина проблема полягає в тому що те що є сьогодні на нас впливає сильніше того що було вчора- тому деколи в людей спостерігаються неадекватні заяви.
Другими словами, проблема в недостаточном количестве нормальных По моим наблюдениям, большинство сравнивает текущий уровень жизни не с вчерашним, а с собственными пожеланиями по поводу этого уровня. Исходя из этого, вряд ли кто-то будет серьезно раскачивать экономику ради демонстрации успеха. Обещать проще и эффективнее.
Fedor написав:ЛАД То есть, я правильно понимаю, надо было НБУ выйти на межбанк и покупать $ по 28?
А чому ні?Нерезиденти продали долари по 28+ і вклали в ОВДП по ставці 16%+. Де такі відсотки є на Заході?
Ну і як це на Вашу думку мало відбуватись? Для нерезидентів, які виходять з ОВГЗ, НБУ повинен влаштувати ще окремий міжбанк? Чи може в ті дні коли нерезиденти, які виходять з ОВГЗ, купляють валюту, виходити з покупкою на рівні 28 грн./$. Уявляю паніку, курс на міжбанку коливається біля 26, і тут НБУ виходить з покупкою по 28.
Fedor написав:ЛАД Я не о роли нерезидентов, а вот об этом: "А цирк был скорее не зимний, а летний, когда инвесторам дали выйти по курсу 26 при входе по 28+. Вот это был цирк, по кот. тюрьма плачет."
Я понял. И ответил на Ваш вопрос в первых двух предложениях. А дальше несколько развернул свою мысль. Но и Вы ответьте, пожалуйста. Вам нравятся займы под 35% годовых в валюте? Мне как-то не очень.
budivelnik
нормальні реагують на те більше чи менше(краще чи гірше) вони стали жити в порівнянні з учора.... Тому Бе з привязки до ціни долара і розміру зарплати- всіх цікавить скільки кг мяса/хліба/комуналки/відпочити/лікуватись/відкласти - вони можуть собі позволити сьогодні в порівнянні з учора.
Спасибо за уточнение. Согласен. Но тут мы опять возвращаемся к разговору об инфляции. Рост цен даже с параллельным ростом зарплат - это точно инфляция. И даже если положение не ухудшается, то заметная инфляция на бытовом уровне раздражает, а в бизнесе мешает.
rils33 написав: на след неделе райфайзен выплатит дивиденды, нерезиденты могут в валюту переходить, грн депозитчики конвертируются в валюту, трамп с путиным болтать будут, чм закончится.
А вот я лично свой миллион грн., который заработаю на хорватах, в валюту перекидывать не собираюсь. Все гривны потрачу тут на крайний месяц отпуска в Украине перед продолжительной и ответственной зарубежной миссией. Будет тяжело, но весело.
ЛАД написав:Без неё мы не обошлись бы никак? Валютные облиги мы размещаем под 7+% годовых и считаем, что это дорого (правильно, в общем-то, считаем), а тут, получается, разместились где-то под 17+% на полгода (т.е. около 35% годовых!) и рады и счастливы? Вместо 300 млн. вернули где-то 350 млн. через полгода. Это Вам нравится?
Мне очень сильно не нравиться, что государство живет в долг, и что? Перестать платить пенсии, зарплаты бюджетникам и военным. Что будем делать?
Или вы просто предлагаете запретить продавать гривневые ОВГЗ нерезидентам?
ЛАД написав:МВФ в общем прав. Когда Вы приходите в магазин за хлебом, у Вас же справку о доходах не требуют, цена для всех одинаковая - нет денег, не покупай. МВФ точно так же требует одинаковую для всех цену на газ. Как решить вопрос, чтобы народ не помёрз, это уже наша проблема.
Вы правы, только газ и хлеб-разные товары. Конечно, оба товара надо "добыть". Это затраты. Только в цене хлеба-95% реальных затрат. а в цене газа? Мировая цена газа формируется там, где зарплата совсем не 300 долларов. И если уж принять мировые правила-"всем одна цена", то надо бы мировую зарплату добытчикам газа установить. Или посмотреть как в ОАЭ живут люди при низкой себестоимости добычи полезных ископаемых и так же сделать у нас.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Fedor написав:ЛАД То есть, я правильно понимаю, надо было НБУ выйти на межбанк и покупать $ по 28?
А чому ні?Нерезиденти продали долари по 28+ і вклали в ОВДП по ставці 16%+. Де такі відсотки є на Заході?
Ну і як це на Вашу думку мало відбуватись? Для нерезидентів, які виходять з ОВГЗ, НБУ повинен влаштувати ще окремий міжбанк? Чи може в ті дні коли нерезиденти, які виходять з ОВГЗ, купляють валюту, виходити з покупкою на рівні 28 грн./$. Уявляю паніку, курс на міжбанку коливається біля 26, і тут НБУ виходить з покупкою по 28.
Коли в січні курс дійшов вниз до 28.00,то НБУ міг спокійно до сих пір поповнювати ЗВР,викуповуючи надлишки по цьому курсу. А так уряд хвалиться,що за підсумками 1 півріччя гривня одна з небагатьох валют,яка зміцнилась аж на 7%.А на теренах пострадянського простору - ми по ревальвації перші. Зате за підсумками 2 півріччя ми будемо по девальвації першими в СНД.
ЛАД написав:Без неё мы не обошлись бы никак? Валютные облиги мы размещаем под 7+% годовых и считаем, что это дорого (правильно, в общем-то, считаем), а тут, получается, разместились где-то под 17+% на полгода (т.е. около 35% годовых!) и рады и счастливы? Вместо 300 млн. вернули где-то 350 млн. через полгода. Это Вам нравится?
Мне очень сильно не нравиться, что государство живет в долг, и что? Перестать платить пенсии, зарплаты бюджетникам и военным. Что будем делать?
Или вы просто предлагаете запретить продавать гривневые ОВГЗ нерезидентам?
Простите, Вы ещё один тролль? Я Вам задал конкретный вопрос, с цифрами, а Вы мне о пенсиях и военных. Кто мешал разместить валютный займ пусть даже под 8% годовых, а не под 35%? Кто мешал разместить гривневый (если уж так надо) не на 6 месяцев, а, например, хотя бы на 9? В конце концов, возможно, надо и запретить нерезам покупать гривневые облиги (у нас, бывает, много чего запрещают, когда надо). В конце концов, гривня не СКВ. Было бы желание, избежать такого можно. А если есть желание просто нажиться на госбюджете, т.е. на наших с Вами деньгах, кот. мы отдаём государству в виде всяких налогов ... Что-то мне кажется, что в любой европейской стране парламент уже начал бы расследование.