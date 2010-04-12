RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54265427542854295430>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:55

  ЛАД написав:
  Vlad442 написав:
  ЛАД написав:Это Вас кто рассказал (особенно про 26-27 к выборам)? Или это "божественное откровение"?
Людям нужны стабильность и покращення. Иначе у них на избирательных участках могут появиться дурные мысли. Если весной 16-ого был курс 26-27, весной 17-ого 26-27, весной 18-ого 26-27, то какой курс будет ассоциироваться у народа со стабильностью?
"стабильность и покращення" нужны. Но у обычных людей они больше ассоциируются не с курсом, а с ценами. Если курс упадёт даже до 20, а цены на всё будут расти так же, как до сих пор, то ни о какой "стабильности и покращення" люди думать не будут. А вот если наоборот, то вполне. Но это не реально, к сожалению.
Не знаю на що там реагують звичайні на попугаї в цінниках долара чи на попугаї в цінниках хліба...
А нормальні реагують на те більше чи менше(краще чи гірше) вони стали жити в порівнянні з учора....
Тому
Бе з привязки до ціни долара і розміру зарплати- всіх цікавить скільки кг мяса/хліба/комуналки/відпочити/лікуватись/відкласти - вони можуть собі позволити сьогодні в порівнянні з учора.

Єдина проблема полягає в тому що те що є сьогодні на нас впливає сильніше того що було вчора- тому деколи в людей спостерігаються неадекватні заяви.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19439
З нами з: 15.01.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:56

ЛАД
Я не о роли нерезидентов, а вот об этом: "А цирк был скорее не зимний, а летний, когда инвесторам дали выйти по курсу 26 при входе по 28+. Вот это был цирк, по кот. тюрьма плачет."
Fedor
 
Повідомлень: 83
З нами з: 11.09.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:00

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:А нормальні реагують на те більше чи менше(краще чи гірше) вони стали жити в порівнянні з учора....

  budivelnik написав:Єдина проблема полягає в тому що те що є сьогодні на нас впливає сильніше того що було вчора- тому деколи в людей спостерігаються неадекватні заяви.

Другими словами, проблема в недостаточном количестве нормальных :)
По моим наблюдениям, большинство сравнивает текущий уровень жизни не с вчерашним, а с собственными пожеланиями по поводу этого уровня. Исходя из этого, вряд ли кто-то будет серьезно раскачивать экономику ради демонстрации успеха. Обещать проще и эффективнее.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 02.09.15
Подякував: 536 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:04

  tea написав:
  Fedor написав:ЛАД
То есть, я правильно понимаю, надо было НБУ выйти на межбанк и покупать $ по 28? :D

А чому ні?Нерезиденти продали долари по 28+ і вклали в ОВДП по ставці 16%+.
Де такі відсотки є на Заході?


Ну і як це на Вашу думку мало відбуватись? Для нерезидентів, які виходять з ОВГЗ, НБУ повинен влаштувати ще окремий міжбанк? Чи може в ті дні коли нерезиденти, які виходять з ОВГЗ, купляють валюту, виходити з покупкою на рівні 28 грн./$. Уявляю паніку, курс на міжбанку коливається біля 26, і тут НБУ виходить з покупкою по 28. :D
Fedor
 
Повідомлень: 83
З нами з: 11.09.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:08

  Fedor написав:ЛАД
Я не о роли нерезидентов, а вот об этом: "А цирк был скорее не зимний, а летний, когда инвесторам дали выйти по курсу 26 при входе по 28+. Вот это был цирк, по кот. тюрьма плачет."

Я понял. И ответил на Ваш вопрос в первых двух предложениях.
А дальше несколько развернул свою мысль.
Но и Вы ответьте, пожалуйста. Вам нравятся займы под 35% годовых в валюте?
Мне как-то не очень.

budivelnik
нормальні реагують на те більше чи менше(краще чи гірше) вони стали жити в порівнянні з учора....
Тому
Бе з привязки до ціни долара і розміру зарплати- всіх цікавить скільки кг мяса/хліба/комуналки/відпочити/лікуватись/відкласти - вони можуть собі позволити сьогодні в порівнянні з учора.

Спасибо за уточнение. Согласен.
Но тут мы опять возвращаемся к разговору об инфляции. Рост цен даже с параллельным ростом зарплат - это точно инфляция. И даже если положение не ухудшается, то заметная инфляция на бытовом уровне раздражает, а в бизнесе мешает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9793
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3083 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:11

  rils33 написав: на след неделе райфайзен выплатит дивиденды, нерезиденты могут в валюту переходить, грн депозитчики конвертируются в валюту, трамп с путиным болтать будут, чм закончится.


А вот я лично свой миллион грн., который заработаю на хорватах, в валюту перекидывать не собираюсь. :oops: Все гривны потрачу тут на крайний месяц отпуска в Украине перед продолжительной и ответственной зарубежной миссией. :?
Будет тяжело, но весело. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6423
З нами з: 14.11.11
Подякував: 278 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:13

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Без неё мы не обошлись бы никак? Валютные облиги мы размещаем под 7+% годовых и считаем, что это дорого (правильно, в общем-то, считаем), а тут, получается, разместились где-то под 17+% на полгода (т.е. около 35% годовых!) и рады и счастливы?
Вместо 300 млн. вернули где-то 350 млн. через полгода. Это Вам нравится?


Мне очень сильно не нравиться, что государство живет в долг, и что?
Перестать платить пенсии, зарплаты бюджетникам и военным. Что будем делать?

Или вы просто предлагаете запретить продавать гривневые ОВГЗ нерезидентам?
Fedor
 
Повідомлень: 83
З нами з: 11.09.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:МВФ в общем прав. Когда Вы приходите в магазин за хлебом, у Вас же справку о доходах не требуют, цена для всех одинаковая - нет денег, не покупай. МВФ точно так же требует одинаковую для всех цену на газ. Как решить вопрос, чтобы народ не помёрз, это уже наша проблема.

Вы правы, только газ и хлеб-разные товары.
Конечно, оба товара надо "добыть". Это затраты. Только в цене хлеба-95% реальных затрат. а в цене газа? Мировая цена газа формируется там, где зарплата совсем не 300 долларов. И если уж принять мировые правила-"всем одна цена", то надо бы мировую зарплату добытчикам газа установить. Или посмотреть как в ОАЭ живут люди при низкой себестоимости добычи полезных ископаемых и так же сделать у нас.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8136
З нами з: 10.06.11
Подякував: 150 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:24

  Fedor написав:
  tea написав:
  Fedor написав:ЛАД
То есть, я правильно понимаю, надо было НБУ выйти на межбанк и покупать $ по 28? :D

А чому ні?Нерезиденти продали долари по 28+ і вклали в ОВДП по ставці 16%+.
Де такі відсотки є на Заході?


Ну і як це на Вашу думку мало відбуватись? Для нерезидентів, які виходять з ОВГЗ, НБУ повинен влаштувати ще окремий міжбанк? Чи може в ті дні коли нерезиденти, які виходять з ОВГЗ, купляють валюту, виходити з покупкою на рівні 28 грн./$. Уявляю паніку, курс на міжбанку коливається біля 26, і тут НБУ виходить з покупкою по 28. :D

Коли в січні курс дійшов вниз до 28.00,то НБУ міг спокійно до сих пір поповнювати ЗВР,викуповуючи надлишки по цьому курсу.
А так уряд хвалиться,що за підсумками 1 півріччя гривня одна з небагатьох валют,яка зміцнилась аж на 7%.А на теренах пострадянського простору - ми по ревальвації перші.
Зате за підсумками 2 півріччя ми будемо по девальвації першими в СНД.
tea
 
Повідомлень: 14852
З нами з: 15.11.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1818 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:26

  Fedor написав:
  ЛАД написав:Без неё мы не обошлись бы никак? Валютные облиги мы размещаем под 7+% годовых и считаем, что это дорого (правильно, в общем-то, считаем), а тут, получается, разместились где-то под 17+% на полгода (т.е. около 35% годовых!) и рады и счастливы?
Вместо 300 млн. вернули где-то 350 млн. через полгода. Это Вам нравится?


Мне очень сильно не нравиться, что государство живет в долг, и что?
Перестать платить пенсии, зарплаты бюджетникам и военным. Что будем делать?

Или вы просто предлагаете запретить продавать гривневые ОВГЗ нерезидентам?

Простите, Вы ещё один тролль?
Я Вам задал конкретный вопрос, с цифрами, а Вы мне о пенсиях и военных.
Кто мешал разместить валютный займ пусть даже под 8% годовых, а не под 35%?
Кто мешал разместить гривневый (если уж так надо) не на 6 месяцев, а, например, хотя бы на 9?
В конце концов, возможно, надо и запретить нерезам покупать гривневые облиги (у нас, бывает, много чего запрещают, когда надо). В конце концов, гривня не СКВ.
Было бы желание, избежать такого можно. А если есть желание просто нажиться на госбюджете, т.е. на наших с Вами деньгах, кот. мы отдаём государству в виде всяких налогов ...
Что-то мне кажется, что в любой европейской стране парламент уже начал бы расследование.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9793
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3083 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 54265427542854295430>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1269, 1270, 1271
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12704 1405158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 14:21
vovodabravis
Валютный рынок в мире 1 ... 630, 631, 632
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6317 1337290
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241701
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57965)
13.07.2018 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.