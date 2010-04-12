Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:56

Serg-ik написав: ЛАД написав: МВФ в общем прав. Когда Вы приходите в магазин за хлебом, у Вас же справку о доходах не требуют, цена для всех одинаковая - нет денег, не покупай. МВФ точно так же требует одинаковую для всех цену на газ. Как решить вопрос, чтобы народ не помёрз, это уже наша проблема. МВФ в общем прав. Когда Вы приходите в магазин за хлебом, у Вас же справку о доходах не требуют, цена для всех одинаковая - нет денег, не покупай. МВФ точно так же требует одинаковую для всех цену на газ. Как решить вопрос, чтобы народ не помёрз, это уже наша проблема.

Вы правы, только газ и хлеб-разные товары.

Конечно, оба товара надо "добыть". Это затраты. Только в цене хлеба-95% реальных затрат. а в цене газа? Мировая цена газа формируется там, где зарплата совсем не 300 долларов. И если уж принять мировые правила-"всем одна цена", то надо бы мировую зарплату добытчикам газа установить. Или посмотреть как в ОАЭ живут люди при низкой себестоимости добычи полезных ископаемых и так же сделать у нас. Вы правы, только газ и хлеб-разные товары.Конечно, оба товара надо "добыть". Это затраты. Только в цене хлеба-95% реальных затрат. а в цене газа? Мировая цена газа формируется там, где зарплата совсем не 300 долларов. И если уж принять мировые правила-"всем одна цена", то надо бы мировую зарплату добытчикам газа установить. Или посмотреть как в ОАЭ живут люди при низкой себестоимости добычи полезных ископаемых и так же сделать у нас.

Пятью крупнейшими экспортерами зерна являются Австралия, Аргентина, ЕС, Канада и Соединенные Штаты Америки; основными экспортерами риса являются Вьетнам, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты Америки и Таиланд.

Вы не совсем правы.Мировая цена хлеба тоже "формируется" не там, где "зарплата 300 долларов". Крупнейшие экспортёры пшеницы - США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия.Украина только на 7 месте, незначительно отставая от Германии.. Там, правда, данные за 2014, возможно, сейчас мы выше.По данным ФАО за 05/07/2018:И если у какого-нибудь бедного египтянина не хватает на хлеб, то это его проблемы и проблемы правительства Египта, а не мировых цен. Мы ему дешевле не продадим.Цены на рабочую силу пока устанавливаются внутри страны, мировых цен на раб. силу пока нет.А об ОАЭ уже как-то писал - там нефти много, а людей относительно мало. поэтому могут себе позволить. И там хорошо живут не рабочие, добывающие нефть, а весь народ. У нас так сделать не получится при всём желании.А на мировые цены на газ приходится ориентироваться, т.к. мы добываем около 20 млрд. кубов, а закупает ещё 14 млрд. (в 2017) -- и, кстати, увеличили импорт в 2017 по сравнению с 2016 на 26,8%.