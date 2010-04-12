А де 35% річних?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:31
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:35
Тут мабуть вирахували дохiд нерезiв за пiв року 17-18%
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:35
Re: Валютный рынок в контексте
Не начал бы. В мире нынче в моде открытые экономики, в которых резиденты и нерезиденты имеют равные экономические права.
Мы же не возмущаемся возможности перейти зимой в гривну, положить ее на депозит, а летом уйти обратно в валюту. Нерезы, по сути, сделали то же самое. Другие объемы, другие инструменты, но сути это не меняет.
Кстати, банки, которые привлекают гривневые депозиты на первое полугодие по соизмеримым ставкам, чувствуют себя вполне сносно.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:36
Такої ставки не було.Максимальна ставка - 17.ХХ річних.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:40
ЛАД
Тогда чего уж, парламент должен назначить разследование:
- по тем гривневым ОВГЗ, которые купили банки с иностранным капиталом (ведь они зарабатывают в Украине 35% годовых, а потом выводят девиденты)
- по тем гривневым ОВГЗ, которые купили наши форумчане на слитые в январе $
- по гривневым депозитам в государственных банках, где опять же некоторые участники нашего форума, смогли заробать около 25%
- и т.д.
Это вам не кажеться абсурдом?
PS. Мы хотим тут запретить, там поднять, там еще какое-то ценное указания дать, а потом плачем - нет инвестиций, нет развития производства, и то плохо и се...
Востаннє редагувалось Fedor в П'ят 13 лип, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:41
10% на змiцненнI гривнI + 8% дохiднiсть за пiв рiчнii ОВГЗ. приблизно =18%.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:56
Вы не совсем правы.
Мировая цена хлеба тоже "формируется" не там, где "зарплата 300 долларов". Крупнейшие экспортёры пшеницы - США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия.
Украина только на 7 месте, незначительно отставая от Германии.
По данным ФАО за 05/07/2018:
И если у какого-нибудь бедного египтянина не хватает на хлеб, то это его проблемы и проблемы правительства Египта, а не мировых цен. Мы ему дешевле не продадим.
Цены на рабочую силу пока устанавливаются внутри страны, мировых цен на раб. силу пока нет.
А об ОАЭ уже как-то писал - там нефти много, а людей относительно мало. поэтому могут себе позволить. И там хорошо живут не рабочие, добывающие нефть, а весь народ. У нас так сделать не получится при всём желании.
А на мировые цены на газ приходится ориентироваться, т.к. мы добываем около 20 млрд. кубов, а закупает ещё 14 млрд. (в 2017) -
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:01
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:02
Re: Валютный рынок в контексте
Вчера вечером читал форум: обсуждение учетной ставки, отчета НБУ и т.д., -
и словил себя на мысли, что это наверно первое серьезное обсуждение политики НБУ за всю историю этого форума. Раньше такого не припомню.
Неужели у нашего НБУ начало что-то получаться? Неужели его политика, учетная ставка начала влиять на экономику...
Таргетирование инфляции работатет? Как думаете?
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:08
С равными правами не спорю, но мы ещё не в том состоянии. И валютные ограничения у нас пока что есть.
Когда мы переходим зимой-летом, валюта из страны в общем случае не уходит.
И наши банки привлекают не по соизмеримым ставкам. У Ощада на полгода 13,5%, после вычета налогов 10,8675% - это заметно ниже, чем были и есть облигации.
P.s. Расследование именно такой ситуации в европейских страна, действительно, невозможно, т.к. невозможна сама такая ситуация с "плановой" ревальвацией летом и девальвацией зимой.
P.p.s. Добавлю, что не уверен в "истинно арийском" (иностранном) происхождении "инвесторов" в ОВГЗ - для мировых фондов слишком небольшие суммы. Если я вдруг прав, то это уж точно заслуживает расследования.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лип, 2018 16:20, всього редагувалось 2 разів.
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