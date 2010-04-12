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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5427542854295430>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:31

  ЛАД написав:Кто мешал разместить валютный займ пусть даже под 8% годовых, а не под 35%?

А де 35% річних? :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:35

  tea написав:А де 35% річних?

Тут мабуть вирахували дохiд нерезiв за пiв року 17-18%

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:35

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Что-то мне кажется, что в любой европейской стране парламент уже начал бы расследование.

Не начал бы. В мире нынче в моде открытые экономики, в которых резиденты и нерезиденты имеют равные экономические права.
Мы же не возмущаемся возможности перейти зимой в гривну, положить ее на депозит, а летом уйти обратно в валюту. Нерезы, по сути, сделали то же самое. Другие объемы, другие инструменты, но сути это не меняет.
Кстати, банки, которые привлекают гривневые депозиты на первое полугодие по соизмеримым ставкам, чувствуют себя вполне сносно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:36

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:А де 35% річних?

Тут мабуть вирахували дохiд нерезiв за пiв року. 18%

*Відправлено з Чату

Такої ставки не було.Максимальна ставка - 17.ХХ річних.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:40

ЛАД
Тогда чего уж, парламент должен назначить разследование:
- по тем гривневым ОВГЗ, которые купили банки с иностранным капиталом (ведь они зарабатывают в Украине 35% годовых, а потом выводят девиденты)
- по тем гривневым ОВГЗ, которые купили наши форумчане на слитые в январе $
- по гривневым депозитам в государственных банках, где опять же некоторые участники нашего форума, смогли заробать около 25%
- и т.д.


Это вам не кажеться абсурдом?


PS. Мы хотим тут запретить, там поднять, там еще какое-то ценное указания дать, а потом плачем - нет инвестиций, нет развития производства, и то плохо и се...
Востаннє редагувалось Fedor в П'ят 13 лип, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:41

  tea написав:Такої ставки не було.Максимальна ставка - 17.ХХ річних.

10% на змiцненнI гривнI + 8% дохiднiсть за пiв рiчнii ОВГЗ. приблизно =18%.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:56

  Serg-ik написав:
  ЛАД написав:МВФ в общем прав. Когда Вы приходите в магазин за хлебом, у Вас же справку о доходах не требуют, цена для всех одинаковая - нет денег, не покупай. МВФ точно так же требует одинаковую для всех цену на газ. Как решить вопрос, чтобы народ не помёрз, это уже наша проблема.

Вы правы, только газ и хлеб-разные товары.
Конечно, оба товара надо "добыть". Это затраты. Только в цене хлеба-95% реальных затрат. а в цене газа? Мировая цена газа формируется там, где зарплата совсем не 300 долларов. И если уж принять мировые правила-"всем одна цена", то надо бы мировую зарплату добытчикам газа установить. Или посмотреть как в ОАЭ живут люди при низкой себестоимости добычи полезных ископаемых и так же сделать у нас.

Вы не совсем правы.
Мировая цена хлеба тоже "формируется" не там, где "зарплата 300 долларов". Крупнейшие экспортёры пшеницы - США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия.
Украина только на 7 месте, незначительно отставая от Германии. http://ab-centre.ru/page/strany-eksportery-pshenicy-strany-importery-pshenicy. Там, правда, данные за 2014, возможно, сейчас мы выше.
По данным ФАО за 05/07/2018:
Пятью крупнейшими экспортерами зерна являются Австралия, Аргентина, ЕС, Канада и Соединенные Штаты Америки; основными экспортерами риса являются Вьетнам, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты Америки и Таиланд.

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/
И если у какого-нибудь бедного египтянина не хватает на хлеб, то это его проблемы и проблемы правительства Египта, а не мировых цен. Мы ему дешевле не продадим.
Цены на рабочую силу пока устанавливаются внутри страны, мировых цен на раб. силу пока нет.
А об ОАЭ уже как-то писал - там нефти много, а людей относительно мало. поэтому могут себе позволить. И там хорошо живут не рабочие, добывающие нефть, а весь народ. У нас так сделать не получится при всём желании.
А на мировые цены на газ приходится ориентироваться, т.к. мы добываем около 20 млрд. кубов, а закупает ещё 14 млрд. (в 2017) - http://uaenergy.com.ua/post/30379/import-gaza-v-ukrainu-v-2017-g-uvelichilsya-na/ - и, кстати, увеличили импорт в 2017 по сравнению с 2016 на 26,8%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:01

  tea написав:
  ЛАД написав:Кто мешал разместить валютный займ пусть даже под 8% годовых, а не под 35%?

А де 35% річних? :shock:

Чай, Перес де Куэльяр уже ответил, спасибо ему. Я считал чуть другие %, но примерно то же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:02

Re: Валютный рынок в контексте

Вчера вечером читал форум: обсуждение учетной ставки, отчета НБУ и т.д., -
и словил себя на мысли, что это наверно первое серьезное обсуждение политики НБУ за всю историю этого форума. Раньше такого не припомню.

Неужели у нашего НБУ начало что-то получаться? Неужели его политика, учетная ставка начала влиять на экономику...
Таргетирование инфляции работатет? Как думаете?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:08

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Что-то мне кажется, что в любой европейской стране парламент уже начал бы расследование.

Не начал бы. В мире нынче в моде открытые экономики, в которых резиденты и нерезиденты имеют равные экономические права.
Мы же не возмущаемся возможности перейти зимой в гривну, положить ее на депозит, а летом уйти обратно в валюту. Нерезы, по сути, сделали то же самое. Другие объемы, другие инструменты, но сути это не меняет.
Кстати, банки, которые привлекают гривневые депозиты на первое полугодие по соизмеримым ставкам, чувствуют себя вполне сносно.

С равными правами не спорю, но мы ещё не в том состоянии. И валютные ограничения у нас пока что есть. :)
Когда мы переходим зимой-летом, валюта из страны в общем случае не уходит.
И наши банки привлекают не по соизмеримым ставкам. У Ощада на полгода 13,5%, после вычета налогов 10,8675% - это заметно ниже, чем были и есть облигации.

P.s. Расследование именно такой ситуации в европейских страна, действительно, невозможно, т.к. невозможна сама такая ситуация с "плановой" ревальвацией летом и девальвацией зимой. :)
P.p.s. Добавлю, что не уверен в "истинно арийском" (иностранном) происхождении "инвесторов" в ОВГЗ - для мировых фондов слишком небольшие суммы. Если я вдруг прав, то это уж точно заслуживает расследования.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лип, 2018 16:20, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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