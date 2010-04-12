ЛАД написав:И если у какого-нибудь бедного египтянина не хватает на хлеб, то это его проблемы и проблемы правительства Египта, а не мировых цен. Мы ему дешевле не продадим.
государство, которое не может прокормить своего "египтянина" дёшево доставшимся хлебом, и вместо этого кормит за дорого чужого "египтянина" , непонятно куда девая разницу, долго не протянет. Наша ситуация- тому пример
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
ЛАД написав:И если у какого-нибудь бедного египтянина не хватает на хлеб, то это его проблемы и проблемы правительства Египта, а не мировых цен. Мы ему дешевле не продадим.
государство, которое не может прокормить своего "египтянина" дёшево доставшимся хлебом, и вместо этого кормит за дорого чужого "египтянина" , непонятно куда девая разницу, долго не протянет. Наша ситуация- тому пример
Если будем заниматься волюнтаризьмом, мы никогда не будем в том состоянии.
Что мешало не "заниматься волюнтаризьмом", а разместить эти облиги на 9 месяцев? Не купили бы? Тогда, может, лучше было разместить валютные под 8%? И сделать то же самое нам (НБУ, минфину) - слить зимой валюту, полученную за облиги, по 29, попользоваться гривней, сейчас откупить пусть даже не по 26, а по 27,5 и отдать валюту? P.s.Я немного дописал в предыдущем посте, гляньте.
Посилення інфляційних ризиків дедалі більше визначається очікуваннями. Відповідно, підвищення ставки – це оцінка ризиків майбутнього. Більше того, це сигнал економічним агентам, що НБУ прагнутиме стримувати інфляцію. Також це сигнал уряду і політикам, що бюджетний дефіцит та очікування що “якось все буде добре”, як мінімум, не доречні. НБУ демонструє готовність до жорсткої монетарної політики. Це заклик до реформ, без яких буде складно втримати ситуацію, коли і якщо вона виявиться для нас вкрай непривабливою.
Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя
поточна ситуація з інфляцією покращується. Відбувається поступове зниження інфляції. Рівень інфляції за червень біля до 0%, а за рік (рік до року) – 9,9%. Тому підвищення ставки є реакцією на очікування підвищення інфляції в майбутньому.