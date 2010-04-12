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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5427542854295430

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:18

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:но мы ещё не в том состоянии.

Если будем заниматься волюнтаризьмом, мы никогда не будем в том состоянии.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:21

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:И если у какого-нибудь бедного египтянина не хватает на хлеб, то это его проблемы и проблемы правительства Египта, а не мировых цен. Мы ему дешевле не продадим.

государство, которое не может прокормить своего "египтянина" дёшево доставшимся хлебом, и вместо этого кормит за дорого чужого "египтянина" , непонятно куда девая разницу, долго не протянет. Наша ситуация- тому пример
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:22

  Serg-ik написав:
  ЛАД написав:И если у какого-нибудь бедного египтянина не хватает на хлеб, то это его проблемы и проблемы правительства Египта, а не мировых цен. Мы ему дешевле не продадим.

государство, которое не может прокормить своего "египтянина" дёшево доставшимся хлебом, и вместо этого кормит за дорого чужого "египтянина" , непонятно куда девая разницу, долго не протянет. Наша ситуация- тому пример

Данную метафору не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:но мы ещё не в том состоянии.

Если будем заниматься волюнтаризьмом, мы никогда не будем в том состоянии.

Что мешало не "заниматься волюнтаризьмом", а разместить эти облиги на 9 месяцев?
Не купили бы?
Тогда, может, лучше было разместить валютные под 8%? И сделать то же самое нам (НБУ, минфину) - слить зимой валюту, полученную за облиги, по 29, попользоваться гривней, сейчас откупить пусть даже не по 26, а по 27,5 и отдать валюту?
P.s.Я немного дописал в предыдущем посте, гляньте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:51

Комментарий 2 членов Набсовета НБУ о причинах повышения ставки - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1130679673767880&id=100004775745586.
Посилення інфляційних ризиків дедалі більше визначається очікуваннями. Відповідно, підвищення ставки – це оцінка ризиків майбутнього. Більше того, це сигнал економічним агентам, що НБУ прагнутиме стримувати інфляцію. Також це сигнал уряду і політикам, що бюджетний дефіцит та очікування що “якось все буде добре”, як мінімум, не доречні. НБУ демонструє готовність до жорсткої монетарної політики. Це заклик до реформ, без яких буде складно втримати ситуацію, коли і якщо вона виявиться для нас вкрай непривабливою.

Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя
поточна ситуація з інфляцією покращується. Відбувається поступове зниження інфляції. Рівень інфляції за червень біля до 0%, а за рік (рік до року) – 9,9%. Тому підвищення ставки є реакцією на очікування підвищення інфляції в майбутньому.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:51

Запорiжжя вечiр ЧР. 30/35. Пан холява ,що у Вас там в мiстI , дефiцит доляра котрий день поспiль?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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