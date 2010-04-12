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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 542954305431543254335434>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:20

Den
О реальности (точнее, нереальности :) ) цифр инфляции я уже молчу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:20

  ЛАД написав:
  budivelnik написав: нормальні реагують на те більше чи менше(краще чи гірше) вони стали жити в порівнянні з учора....
Тому
Бе з привязки до ціни долара і розміру зарплати- всіх цікавить скільки кг мяса/хліба/комуналки/відпочити/лікуватись/відкласти - вони можуть собі позволити сьогодні в порівнянні з учора.
Спасибо за уточнение. Согласен.
Но тут мы опять возвращаемся к разговору об инфляции. Рост цен даже с параллельным ростом зарплат - это точно инфляция. И даже если положение не ухудшается, то заметная инфляция на бытовом уровне раздражает, а в бизнесе мешает.
Інфляція одночасно робить дві взаємнопротилежні речі
Перша - обесцінює грошові накопичення за попередні періоди
Друга - полегшує виплати( бо обесцінює) кредитів взятих у національній валюті.

При чому з точки зору 90% населення обесцінення грошових накопичень (враховуючи що тільки 230 000 осіб мають накопичення вищі від 200 000 грн) це соціально справедливо
З іншого боку - обесцінення(полегшення виплат) кредитів взятих в національній валюті пожвавлює бізнес....
Як не крути два + :D
Але при цьому
Якщо бізнес взяв кредит в 25% при річній інфляції в 18% , а виплачувати цей кредит буде змушений при інфляції в 2% - то тоді цей бізнес приречений,адже конкурувати йому прийдеться з іншими бізнесами які взяли кредити трохи пізніше але під 8%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:22

Перес де Куэльяр

Здравствуйте .
Всем Удачи и Здоровья.
На окнах 26.25-26.35.
Естественно , принимают повыше .
Никакого дефицита нет .
Стоял ,скулил чтобы повыше приняли доллар (в понедельник платеж), так жестко намекнули на узкий и быстрый выход . ))))
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:23

Самое узкое по Харькову 26,27/26,29, а вообще 26,24-27/26,29-34.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:28

  Вкладчик1234 написав:НБУ підвищив ставку до 17.5%


агония :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

Сколько отложено "про запас" в матрасах в среднем у одного жителя разных стран, тыс. долл США*
Швейцария 121
Япония 120
США 119
Нидерланды 111
Великобритания 87
Германия 64
Польша 3.5
Россия 2.6
УКРАИНА 1
Беларусь 0.9
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:33

  ЛАД написав:Libo
И на кого ставите? На хорватов?


Угу ...
Перед полуфиналом получил сигнал из космоса. Но если ставить на основное время, то можно подстраховаться и ничьей в основное время. Но на финал голос очень отчетливо, громко, по слогам, нарочито отрезал: CRO-A-TI-A !!!
Должна быть победа в основное время.
У меня дар. Я вижу будущее.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:33

  budivelnik написав:....
Інфляція одночасно робить дві взаємнопротилежні речі
Перша - обесцінює грошові накопичення за попередні періоди
Друга - полегшує виплати( бо обесцінює) кредитів взятих у національній валюті.

При чому з точки зору 90% населення обесцінення грошових накопичень (враховуючи що тільки 230 000 осіб мають накопичення вищі від 200 000 грн) це соціально справедливо
З іншого боку - обесцінення(полегшення виплат) кредитів взятих в національній валюті пожвавлює бізнес....
Як не крути два + :D
Але при цьому
Якщо бізнес взяв кредит в 25% при річній інфляції в 18% , а виплачувати цей кредит буде змушений при інфляції в 2% - то тоді цей бізнес приречений,адже конкурувати йому прийдеться з іншими бізнесами які взяли кредити трохи пізніше але під 8%

Могу согласиться с пользой инфляции 2-3-5%, но не 15-20-25.
О социальной справедливости расскажите бабушке, кот. скопила 10-20 тыс. "гробовых". Те, у кого 200 000+ переводят их в доллары и со временем рост курса может догнать инфляцию. И не уверен, что потеря от инфляции у тех, у кого сумма меньше 200 тыс, для них менее болезненна, чем для тех, у кого больше 200 тыс.
Высокие ставки по кредитам как раз и обусловлены высокой инфляцией. (Ещё, правда, и рисками невозврата). Если бы инфляция была 2%, то и ставки по кредитам были бы 3-5%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:39

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:агония :mrgreen:


Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:41

  холява написав:Перес де Куэльяр

Здравствуйте .
Всем Удачи и Здоровья.
На окнах 26.25-26.35.
Естественно , принимают повыше .
Никакого дефицита нет .
Стоял ,скулил чтобы повыше приняли доллар (в понедельник платеж), так жестко намекнули на узкий и быстрый выход . ))))
Доброго вечора . Дякую ,за швидке реагування на допис ,Ви в "темі" ,та читаєте .Чому нічого не пишете останнього часу? .
Перес де Куэльяр
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