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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:46
Libo написав: ЛАД написав:Libo
И на кого ставите? На хорватов?
Угу ...
Перед полуфиналом получил сигнал из космоса. Но если ставить на основное время, то можно подстраховаться и ничьей в основное время. Но на финал голос очень отчетливо, громко, по слогам, нарочито отрезал: CRO-A-TI-A !!!
Должна быть победа в основное время.
У меня дар. Я вижу будущее.
Мой прогноз.
Франция - Хорватия 1:0 или 2:1. Пенальти, если дойдет до этого - орел/решка.
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rasmus
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:50
ЛАД написав: budivelnik написав:
....
Інфляція одночасно робить дві взаємнопротилежні речі
Перша - обесцінює грошові накопичення за попередні періоди
Друга - полегшує виплати( бо обесцінює) кредитів взятих у національній валюті.
При чому з точки зору 90% населення обесцінення грошових накопичень (враховуючи що тільки 230 000 осіб мають накопичення вищі від 200 000 грн) це соціально справедливо
З іншого боку - обесцінення(полегшення виплат) кредитів взятих в національній валюті пожвавлює бізнес....
Як не крути два +
Але при цьому
Якщо бізнес взяв кредит в 25% при річній інфляції в 18% , а виплачувати цей кредит буде змушений при інфляції в 2% - то тоді цей бізнес приречений,адже конкурувати йому прийдеться з іншими бізнесами які взяли кредити трохи пізніше але під 8%
Могу согласиться с пользой инфляции 2-3-5%, но не 15-20-25.
О социальной справедливости расскажите бабушке, кот. скопила 10-20 тыс. "гробовых". Те, у кого 200 000+ переводят их в доллары и со временем рост курса может догнать инфляцию. И не уверен, что потеря от инфляции у тех, у кого сумма меньше 200 тыс, для них менее болезненна, чем для тех, у кого больше 200 тыс.
Высокие ставки по кредитам как раз и обусловлены высокой инфляцией. (Ещё, правда, и рисками невозврата). Если бы инфляция была 2%, то и ставки по кредитам были бы 3-5%.
Ви в черговий раз замість того щоб припустити що щось не зрозуміли - надули щоки і почали закочувати очі.....
1 Пропорції заощаджень в доларах і в гривнях - дає НБУ
Вивчіть і забудьте про свою тупу фразу що всі багаті зберігають в доларах
2 Позавчора поховав дядька
Вартість похорон така сама як і була 3 роки тому і суми в 5000-10000 грн повністю вистарчає якщо не шукати місця на Байковому...
3 Нам потрібно в доларових доходах доганяти Захід ( де в нас різниця в 5-15 разів ) , але в реальному споживанні у нас навіть 3 кратної різниці не має.
Таким чином потрібно пройти обезцінення долара( ви це називаєте інфляцією) на території України в 150-500%
Питання математичне
Якщо річне обесцінення долара 15-20% - нам треба 5-10 років
А скільки років треба при обесцінюванні в 2-3-5% .
Тому моя Вам порада
Деколи припустіть що ви не гуру а профан - відразу розумнішим станете.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Libo
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:56
rasmus написав: Libo написав: ЛАД написав:Libo
И на кого ставите? На хорватов?
Угу ...
Перед полуфиналом получил сигнал из космоса. Но если ставить на основное время, то можно подстраховаться и ничьей в основное время. Но на финал голос очень отчетливо, громко, по слогам, нарочито отрезал: CRO-A-TI-A !!!
Должна быть победа в основное время.
У меня дар. Я вижу будущее.
Мой прогноз.
Франция - Хорватия 1:0 или 2:1. Пенальти, если дойдет до этого - орел/решка.
Хорватия-Франция 3:1. Не благодарите.
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Kabanchik
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:57
Libo написав:
Я знаю результат точно. Хорваты чемпионы.
Искренне желаю удачи!
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rasmus
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:03
Kabanchik написав:
Хорватия-Франция 3:1. Не благодарите.
Ты вообще то тут сучара редкая и провокатативная, но вот в футболе ты шаришь.
Подтверждаю.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:06
rasmus написав: Libo написав:
Я знаю результат точно. Хорваты чемпионы.
Искренне желаю удачи!
После матча скинь мне номер своей карточки. От меня ящик шампанского.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:06
Разговоры о какой-то особой стабильности золота – очередной миф, - резюмирует Вадим Иосуб. - Например, с 2011 года золото подешевело на 30%. А в начале 80-х годов прошлого века золото подешевело с $800 до $250 за тройскую унцию и в течение десятилетия не могло подняться. Кстати, с учетом долларовой инфляции золото до сих пор и не вернулось к цене 1980 года.
Говоря о криптовалютах, надо четко понимать, что это классический пузырь, - уверен Вадим Иосуб. - Они растут в цене, когда рынки думают, что цена и в будущем будет расти. Работает правило "большего дурака": купить криптовалюту сегодня в надежде, что завтра кто-то у тебя купит ее дороже.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:10
Если неправильно хранить доллары, их испортит грибок
Оказывается, если неправильно хранить долларовые купюры, их может испортить вероломный грибок. Если посмотреть в ультрафиолете на обесцененную банкноту, она светится точками ярко-голубого цвета, как решето. В результате, людям приходится, обменивая в банках доллары, платить комиссию.
Как рассказала кандидат биологических наук, руководитель лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси Ольга Гапиенко, грибок, живущий на долларовой купюре, это обычное явление.
Основной причиной поражения купюр является нарушение условий хранения: низкая температура, высокая относительная влажность (норма — до 55 процентов), отсутствие вентиляции.
Для изготовления американской валюты используется бездревесная бумага серо-кремового цвета, которая состоит на 75% из хлопка и на 25% из льна.
Длинные волокна такой бумаги обеспечивают прочность и долговечность купюрам, но это также является рассадником самых разных видов грибков. К тому же бумага из хлопка обладает низкой устойчивостью против таких организмов. Когда вредитель только-только поселяется на новом месте, он не виден нашему невооруженному глазу, но крупные колонии «паразитов» в виде пятен заметить не так уж и трудно. Старые купюры, имеющие повреждения поверхности, наиболее подвержены поражению. В благоприятных условиях грибок размножается быстро.
Если в сыром непроветриваемом помещении, с низкой температурой оставить пачку купюр, среди которых одна поражена грибком, через некоторое время его споры переселятся на соседние банкноты и начнут «поедать» бумагу.
Поэтому доллары ни в коем случае нельзя закапывать в землю, хранить их следует в сухом помещении, нельзя упаковывать их в целлофан, создавая тем самым идеальные условии для жизнедеятельности пожирателей «зеленых».
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:11
ЛАД написав:
Что мешало не "заниматься волюнтаризьмом", а разместить эти облиги на 9 месяцев?
Не купили бы?
Тогда, может, лучше было разместить валютные под 8%?
Облигации предлагались на разные сроки в разных валютах. Покупатели выбирали.
Если предлагались короткие, значит была нужда в коротких деньгах.
ЛАД написав:
И сделать то же самое нам (НБУ, минфину) - слить зимой валюту, полученную за облиги, по 29, попользоваться гривней, сейчас откупить пусть даже не по 26, а по 27,5 и отдать валюту?
А вот такие махинации правительства стали бы достойным объектом для расследования. Валютно-долговые спекуляции прерогатива частных инвесторов.
Курсовые колебания нельзя считать плановыми, даже в кавычках. Вполне естественно, что эти колебания привлекают спекулянтов, но сами спекулянты их и сглаживают, что является их основной общественно-полезной функцией.
ЛАД написав:
Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя
Есть в этом упоре какое-то коварство.
Если в условиях умеренной инфляции регулятор повышает ставку, объясняя это ожиданиями инфляции, он тем самым усиливает ожидание инфляции в бизнес-среде, что является фактором усиления инфляции.
Не могу отделаться от ощущения, что истинную причину повышения ставки от нас скрывают. Впрочем, намеки на то, что это шантаж правительства, выглядят вполне правдоподобными.
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Сибарит
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