Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:10

Если неправильно хранить доллары, их испортит грибок

Оказывается, если неправильно хранить долларовые купюры, их может испортить вероломный грибок. Если посмотреть в ультрафиолете на обесцененную банкноту, она светится точками ярко-голубого цвета, как решето. В результате, людям приходится, обменивая в банках доллары, платить комиссию.

Как рассказала кандидат биологических наук, руководитель лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси Ольга Гапиенко, грибок, живущий на долларовой купюре, это обычное явление.

Основной причиной поражения купюр является нарушение условий хранения: низкая температура, высокая относительная влажность (норма — до 55 процентов), отсутствие вентиляции.

Для изготовления американской валюты используется бездревесная бумага серо-кремового цвета, которая состоит на 75% из хлопка и на 25% из льна.

Длинные волокна такой бумаги обеспечивают прочность и долговечность купюрам, но это также является рассадником самых разных видов грибков. К тому же бумага из хлопка обладает низкой устойчивостью против таких организмов. Когда вредитель только-только поселяется на новом месте, он не виден нашему невооруженному глазу, но крупные колонии «паразитов» в виде пятен заметить не так уж и трудно. Старые купюры, имеющие повреждения поверхности, наиболее подвержены поражению. В благоприятных условиях грибок размножается быстро.

Если в сыром непроветриваемом помещении, с низкой температурой оставить пачку купюр, среди которых одна поражена грибком, через некоторое время его споры переселятся на соседние банкноты и начнут «поедать» бумагу.

Поэтому доллары ни в коем случае нельзя закапывать в землю, хранить их следует в сухом помещении, нельзя упаковывать их в целлофан, создавая тем самым идеальные условии для жизнедеятельности пожирателей «зеленых».