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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5430543154325433

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:16

  Libo написав:После матча

Будемо вболівати за хорватів.Ну і за Лібо. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:17

  Libo написав: Информация получена из будущего.

А у Вас,капітане,немає інфо з майбутнього - хто займе 3 місце? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Сколько отложено "про запас" в матрасах в среднем у одного жителя разных стран, тыс. долл США*

Такую статистику принято сопровождать методологией исследования. Эти цифры ничего не значат без подробного описания, какие активы учитывались.
Статистика без методологии - третья степень лжи.
  ЛАД написав:Если бы инфляция была 2%, то и ставки по кредитам были бы 3-5%.

По иногда пробегающей мимо меня информации, в США инфляция около 2%, но для получения кредита ниже 10% нужно иметь очень хорошую кредитную историю. Речь о кредитах для малого бизнеса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:24

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:26

  tea написав:
  Libo написав: Информация получена из будущего.

А у Вас,капітане,немає інфо з майбутнього - хто займе 3 місце? :mrgreen:


Нет. Мне было велено не лезть туда и сконцентрировать ресурс на хорватах и на самом высоком коэффициенте. Видимо, вопрос о третьем месте еще в процессе решения. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:28

  tea написав:
  Libo написав:После матча

Будемо вболівати за хорватів.Ну і за Лібо. :mrgreen:


Тебе тоже от меня ящик. После победы. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:36

Ребята включайте канал zik )))

Это цирк выступает наживо эгор соболев пьянный :lol:
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:39

  Fedor написав:Вчера вечером читал форум: обсуждение учетной ставки, отчета НБУ и т.д., -
и словил себя на мысли, что это наверно первое серьезное обсуждение политики НБУ за всю историю этого форума. Раньше такого не припомню.

Неужели у нашего НБУ начало что-то получаться? Неужели его политика, учетная ставка начала влиять на экономику...
Таргетирование инфляции работатет? Как думаете?

да
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:46

  Libo написав:
  tea написав:
  Libo написав:После матча

Будемо вболівати за хорватів.Ну і за Лібо. :mrgreen:


Тебе тоже от меня ящик. После победы. :lol:

Запам"ятаємо цей твіт. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:54

  Libo написав:Мне было велено не лезть туда и сконцентрировать ресурс на хорватах

Капітане - а з майбутнього не видно,коли почнеться світова криза.
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