|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:16
Libo написав:
После матча
Будемо вболівати за хорватів.Ну і за Лібо.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14856
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:17
Libo написав:
Информация получена из будущего.
А у Вас,капітане,немає інфо з майбутнього - хто займе 3 місце?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14856
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:19
Yuri_61 написав:
Сколько отложено "про запас" в матрасах в среднем у одного жителя разных стран, тыс. долл США*
Такую статистику принято сопровождать методологией исследования. Эти цифры ничего не значат без подробного описания, какие активы учитывались.
Статистика без методологии - третья степень лжи.
ЛАД написав:
Если бы инфляция была 2%, то и ставки по кредитам были бы 3-5%.
По иногда пробегающей мимо меня информации, в США инфляция около 2%, но для получения кредита ниже 10% нужно иметь очень хорошую кредитную историю. Речь о кредитах для малого бизнеса.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3040
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:24
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1079
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6430
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6430
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:36
Это цирк выступает наживо эгор соболев пьянный
Був один батон,тепер купа рюкзакив
-
Gumanoid
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 26.09.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:39
Fedor написав:
Вчера вечером читал форум: обсуждение учетной ставки, отчета НБУ и т.д., -
и словил себя на мысли, что это наверно первое серьезное обсуждение политики НБУ за всю историю этого форума. Раньше такого не припомню.
Неужели у нашего НБУ начало что-то получаться? Неужели его политика, учетная ставка начала влиять на экономику...
Таргетирование инфляции работатет? Как думаете?
да
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:46
Запам"ятаємо цей твіт.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14856
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:54
Libo написав:
Мне было велено не лезть туда и сконцентрировать ресурс на хорватах
Капітане - а з майбутнього не видно,коли почнеться світова криза.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14856
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12704
|1405265
|
|
|6317
|1337307
|
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
|
|158
|241709
|
|