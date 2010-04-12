А вы внимательного его прочтите , по всей видимости этот будет ящик из под шампанского обещанного первому пожелателю удачи.)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:05
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:13
Середньорічна
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
09.07.2018 302,46 26,2498 -0,0662 26,70129320 -0,0029
10.07.2018 407,58 26,2092 -0,0406 26,69713886 -0,0042
11.07.2018 361,26 26,2273 0,01810 26,69364928 -0,0035
12.07.2018 303,70 26,2282 0,00090 26,69076114 -0,0029
13.07.2018 321,32 26,2332 0,00500 26,68777682 -0,0030
Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: -0,01656 (-0,0023). Йшла донизу на тижні в середньому по 1,656 копійки за добу. І це скоріше ніж у п'ять разів чим на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,003277 (-0,003033). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,3277 копійки за добу. Це на 24,30 відсотків швидше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 1696,32 (1913,26). Зменшились. Хоча тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 339,264 ((382,652)432,54) млн. долярів. Зменьшились другий тиждень поспіль.
МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,68777682 увесь тиждень. Доляр вигідно купувати. Готівка майже зрівнялась з МБ.
ВО
Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:22
В мене немає підстав не вірити капітану Лібо.
Більш того - ці гроші підуть на призовий фонд у "конкурсах в конкурсі".
Якщо хорвати виграють,то Лібо перерахує ці гроші,еквівалент ящика шампанскього,одразу на карточку Фейслесу.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:28
Мы еще только приближаемся к циклу благоденствия, процветания и жира. Признаки катаклизьм даже не просматриваются. Все нынешние проблемы несущественны и легко решаемы. Все пугалки от лукавого и необьективны.
Мечтайте и готовьтесь не к хрущобам, а к роскошным коттеджам и поместьям.
Жир приходит также неожиданно и внезапно, как и кризис.
В предстоящем цикле будет жир. У меня лично он начинается в воскресенье вечером.
У тех, кто не ставит на хорватов, чуть позже.
Готовьтесь.
Это о будущем с горизонтом в пять лет.
Абсолютно точная картина маслом.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:29
Libo писал(а):
Тебе тоже от меня ящик. После победы.
«Ящик» - поняття невизначене.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:31
Визначте.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 13 лип, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:32
В Чернигове под вечер подскочили у менял до 26.4Х что странно
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:40
В ящике шампанского 6 бутылок ... Это ж нормально на вечер, чтоб культурно за победу, вдвоем с тьолкой ... Чай же не алкаш ... Он же лыжник и курвострастник ...
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:42
То нехай пан Libo уточню€ , кому ящик шампанського ,а кому ящик ....?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:51
То Ви може ящик з 6-ма бутилками Чаю пообiцяли? Ну ,пiсля тьо...
*Відправлено з Чату
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