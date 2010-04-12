RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5432543354345435>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Тебе тоже от меня ящик. После победы.
  tea написав:Запам"ятаємо цей твіт.

А вы внимательного его прочтите , по всей видимости этот будет ящик из под шампанского обещанного первому пожелателю удачи.)))
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:13

Середньорічна


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
09.07.2018 302,46 26,2498 -0,0662 26,70129320 -0,0029
10.07.2018 407,58 26,2092 -0,0406 26,69713886 -0,0042
11.07.2018 361,26 26,2273 0,01810 26,69364928 -0,0035
12.07.2018 303,70 26,2282 0,00090 26,69076114 -0,0029
13.07.2018 321,32 26,2332 0,00500 26,68777682 -0,0030

Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: -0,01656 (-0,0023). Йшла донизу на тижні в середньому по 1,656 копійки за добу. І це скоріше ніж у п'ять разів чим на тому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,003277 (-0,003033). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,3277 копійки за добу. Це на 24,30 відсотків швидше того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 1696,32 (1913,26). Зменшились. Хоча тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 339,264 ((382,652)432,54) млн. долярів. Зменьшились другий тиждень поспіль.

МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,68777682 увесь тиждень. Доляр вигідно купувати. Готівка майже зрівнялась з МБ.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 607
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:22

  Гурман написав:
  Libo написав:Тебе тоже от меня ящик. После победы.
  tea написав:Запам"ятаємо цей твіт.

А вы внимательного его прочтите , по всей видимости этот будет ящик из под шампанского обещанного первому пожелателю удачи.)))

В мене немає підстав не вірити капітану Лібо.
Більш того - ці гроші підуть на призовий фонд у "конкурсах в конкурсі".
Якщо хорвати виграють,то Лібо перерахує ці гроші,еквівалент ящика шампанскього,одразу на карточку Фейслесу.
tea
 
Повідомлень: 14860
З нами з: 15.11.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1818 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:28

  tea написав:Капітане - а з майбутнього не видно,коли почнеться світова криза.


Мы еще только приближаемся к циклу благоденствия, процветания и жира. Признаки катаклизьм даже не просматриваются. Все нынешние проблемы несущественны и легко решаемы. Все пугалки от лукавого и необьективны.
Мечтайте и готовьтесь не к хрущобам, а к роскошным коттеджам и поместьям.
Жир приходит также неожиданно и внезапно, как и кризис.
В предстоящем цикле будет жир. У меня лично он начинается в воскресенье вечером.
У тех, кто не ставит на хорватов, чуть позже.
Готовьтесь.
Это о будущем с горизонтом в пять лет.
Абсолютно точная картина маслом.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6432
З нами з: 14.11.11
Подякував: 278 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:29

  tea написав:В мене немає підстав не вірити капітану Лібо. Більш того - ці гроші підуть на призовий фонд у "конкурсах в конкурсі". Якщо хорвати виграють,то Лібо перерахує ці гроші,еквівалент ящика шампанскього,одразу на карточку Фейслесу.
Libo писал(а):
Тебе тоже от меня ящик. После победы.
«Ящик» - поняття невизначене.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 06.01.17
Подякував: 582 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:31

  Перес де Куэльяр написав:«Ящик» - поняття невизначене.

*Відправлено з Чату

Визначте. :mrgreen:

http://alko-planeta.ru/wp-content/uploa ... 6/1096.jpg
Востаннє редагувалось tea в П'ят 13 лип, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 14860
З нами з: 15.11.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1818 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:32

  Перес де Куэльяр написав:Запорiжжя вечiр ЧР. 30/35. Пан холява ,що у Вас там в мiстI , дефiцит доляра котрий день поспiль?

*Відправлено з Чату

В Чернигове под вечер подскочили у менял до 26.4Х что странно
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5952
З нами з: 21.09.12
Подякував: 403 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:40

  Перес де Куэльяр написав:«Ящик» - поняття невизначене.

*Відправлено з Чату


В ящике шампанского 6 бутылок ... Это ж нормально на вечер, чтоб культурно за победу, вдвоем с тьолкой ... Чай же не алкаш ... Он же лыжник и курвострастник ...

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6432
З нами з: 14.11.11
Подякував: 278 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:42

  tea написав:Визначте.

То нехай пан Libo уточню€ , кому ящик шампанського ,а кому ящик ....?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 06.01.17
Подякував: 582 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:51

  Libo написав:В ящике шампанского 6 бутылок ... Это ж нормально на вечер, чтоб культурно за победу, вдвоем с тьолкой ... Чай же не алкаш ... Он же лыжник и курвострастник ...

То Ви може ящик з 6-ма бутилками Чаю пообiцяли? Ну ,пiсля тьо...

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 06.01.17
Подякував: 582 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5432543354345435>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1269, 1270, 1271
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12705 1405376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 19:56
jabba
Валютный рынок в мире 1 ... 630, 631, 632
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6317 1337318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 10:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.