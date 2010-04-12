Посилення інфляційних ризиків дедалі більше визначається очікуваннями. Відповідно, підвищення ставки – це оцінка ризиків майбутнього. Більше того, це сигнал економічним агентам, що НБУ прагнутиме стримувати інфляцію. Також це сигнал уряду і політикам, що бюджетний дефіцит та очікування що “якось все буде добре”, як мінімум, не доречні. НБУ демонструє готовність до жорсткої монетарної політики. Це заклик до реформ, без яких буде складно втримати ситуацію, коли і якщо вона виявиться для нас вкрай непривабливою.
Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя
поточна ситуація з інфляцією покращується. Відбувається поступове зниження інфляції. Рівень інфляції за червень біля до 0%, а за рік (рік до року) – 9,9%. Тому підвищення ставки є реакцією на очікування підвищення інфляції в майбутньому.
Объясните мне, не финансисту, как повышение учетной ставки помогает сдерживать инфляцию? Изымается гривна у банков и населения на ОГВЗ? Так через год ее станет на 17 с лишним процентов больше и чтобы ее связать нужно будет обещать еще более высокие проценты или палить доллары из ЗВР. Это дает только осрочку, а потом на рынок хлынут эти деньги плюс напечатанные проценты. Уменьшается кредитование, деловая активность? Та что в этом хорошего. При зажатом долларе увеличивается доля импорта (привет ЗВР), местные производители не имеют оборотов, наценок и спроса для выживания. Через год, кто остался, повысят цены чтобы выжить на уменьшившихся оборотах и в связи с уменьшением конкуренции.
Я думаю, что повышение учетной ставки не решает проблему инфляции, а только усугубляет ее и переносит на попозже. Дотянуть до выборов, а там хоть потоп?
Vlad442 написав:Объясните мне, не финансисту, как повышение учетной ставки помогает сдерживать инфляцию? Уменьшается кредитование, деловая активность? Я думаю, что повышение учетной ставки не решает проблему инфляции, а только усугубляет ее и переносит на попозже.
НБУ поставив основну задачу - таргетування інфляції. Ви самі й відповіли на своє питання.