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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54335434543554365437>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:чтоб культурно за победу, вдвоем с тьолкой
:D :) :D :)
Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:16

  ЛАД написав:Комментарий 2 членов Набсовета НБУ о причинах повышения ставки - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1130679673767880&id=100004775745586.
Посилення інфляційних ризиків дедалі більше визначається очікуваннями. Відповідно, підвищення ставки – це оцінка ризиків майбутнього. Більше того, це сигнал економічним агентам, що НБУ прагнутиме стримувати інфляцію. Також це сигнал уряду і політикам, що бюджетний дефіцит та очікування що “якось все буде добре”, як мінімум, не доречні. НБУ демонструє готовність до жорсткої монетарної політики. Це заклик до реформ, без яких буде складно втримати ситуацію, коли і якщо вона виявиться для нас вкрай непривабливою.

Делают основной упор на "очікування", правда, не объясняют, почему они вдруг растут, хотя
поточна ситуація з інфляцією покращується. Відбувається поступове зниження інфляції. Рівень інфляції за червень біля до 0%, а за рік (рік до року) – 9,9%. Тому підвищення ставки є реакцією на очікування підвищення інфляції в майбутньому.

Объясните мне, не финансисту, как повышение учетной ставки помогает сдерживать инфляцию? Изымается гривна у банков и населения на ОГВЗ? Так через год ее станет на 17 с лишним процентов больше и чтобы ее связать нужно будет обещать еще более высокие проценты или палить доллары из ЗВР. Это дает только осрочку, а потом на рынок хлынут эти деньги плюс напечатанные проценты.
Уменьшается кредитование, деловая активность? Та что в этом хорошего. При зажатом долларе увеличивается доля импорта (привет ЗВР), местные производители не имеют оборотов, наценок и спроса для выживания. Через год, кто остался, повысят цены чтобы выжить на уменьшившихся оборотах и в связи с уменьшением конкуренции.

Я думаю, что повышение учетной ставки не решает проблему инфляции, а только усугубляет ее и переносит на попозже. Дотянуть до выборов, а там хоть потоп?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:24

  Vlad442 написав:Объясните мне, не финансисту, как повышение учетной ставки помогает сдерживать инфляцию?
Уменьшается кредитование, деловая активность?
Я думаю, что повышение учетной ставки не решает проблему инфляции, а только усугубляет ее и переносит на попозже.

НБУ поставив основну задачу - таргетування інфляції.
Ви самі й відповіли на своє питання.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:25

  Zebra написав:В Чернигове под вечер подскочили у менял до 26.4Х что странно

Так ,росте доляр потроху. Хто по /10-20 вскочив , той на “заборI” спостерiга€.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:29

  Перес де Куэльяр написав:Так ,росте доляр потроху.

Між іншим,готівка вже у всіх містах вище міжбанку.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:31

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 13 лип, 2018 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:35

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:В Чернигове под вечер подскочили у менял до 26.4Х что странно

Так ,росте доляр потроху. Хто по /10-20 вскочив , той на “заборI” спостерiга€.

*Відправлено з Чату

А в кого завтра-післязавтра появиться вільна гривня, то бігти за останнім вагоном, чи зачекати трохи?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:42

  Tekken написав:А в кого завтра-післязавтра появиться вільна гривня, то бігти за останнім вагоном, чи зачекати трохи?

А це вирiшувати Вам , можливо вiдкотиться готiвка до /20 , а може будете купляти по /50-60.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:42

Libo
Так, Libo, послущал вас по поводу серебра, немного вложился в архистратигов.
А теперь, была не была, первый раз сыграю на ставках!
Слава Украине! Вперед Хорватия!
Давай, давай!
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:46

Re: Валютный рынок в контексте

Хорватия выиграет 3:1, доллар продолжит расти, будет 40-50 к концу 2018.
Слава Украине! Давай, давай! :mrgreen:
Kabanchik
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