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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5434543554365437>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:09

удалил
Востаннє редагувалось холява в П'ят 13 лип, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:14

  холява написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  холява написав:Перес де Куэльяр



Уберу через 10 минут.

вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kabanchik в П'ят 13 лип, 2018 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:16

  Kabanchik написав:вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать. :mrgreen:



..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .

Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:31

  холява написав:
  Kabanchik написав:вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать. :mrgreen:



..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .

Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !

Что удалить? Китайскую х.уетень какую-то? :mrgreen: Расслабься, никому оно не надо.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:34

  Kabanchik написав:
  холява написав:
  Kabanchik написав:вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать. :mrgreen:



..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .

Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !

Что удалить? Китайскую х.уетень какую-то? :mrgreen: Расслабься, никому оно не надо.


Спасибо , что удалили.

Для Переса ...а Вы спрашиваете , почему я не пишу .
Эту страну съела злость ....
Востаннє редагувалось холява в П'ят 13 лип, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:35

  холява написав:
  Kabanchik написав:вот только палочки потом нахрен оказываются не нужны и люди уходят на базары торговать. :mrgreen:



..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .

Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости !

Злые мы тут, прошедшие через множество валютных кризисов и нае.алов Кабанчики. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:36

..я в принципе и не думал , что Вы что то доброе напишите ..
просто прошу ВАС ВСЕ удалить .

Очень прошу модераторов удалить следы моей патологической тупости ![/quote]
Что удалить? Китайскую х.уетень какую-то? :mrgreen: Расслабься, никому оно не надо.[/quote]

Если Вы удалите ХУЕТЕНЬ и копию моего идиотского послания я буду Вам благодарен.[/quote]
Так удалил же. Или не все? Сойдет? Что там конкретно памятного было - картинка или текст?
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:38

Kabanchik

Очень признателен Вам , что все удалили.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:50

холява
Для Переса ...а Вы спрашиваете , почему я не пишу .
Эту страну съела злость .
Кабан трохи здивував ,бо тут вже так не спілкуються ,можливо живе на "сусідньому" весь час ,а сюди забігає так, "понюхати" ,але "підстрелять" колись.Від всих не сховаєшся ,а злість від життя в напрузі у людей .Самі розумієте.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:56

:lol: :lol:
  Перес де Куэльяр написав:
  rasmus написав:Люди забули про відпочинок та відпустки та побігли міняти гривню ....

Курс доляра останнього часу зрiс -слабо здають , а розумнI люди зараз вiдкупляють , поки «оленI» не сполохались та не спохватилися ,якI потiм будуть знiмати сонцезахиснI окуляри i вилупляти беньки ,протираючи iх,та причмокувати ,чому такI. котирування високI а коли воно виросло?

*Відправлено з Чату
сірий
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